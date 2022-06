Yeme-içme sektörüne nitelikli işgücü

Pandemide yeme-içme konseptleri büyük bir değişimden geçerken lezzetli, sağlıklı ve besleyici yemek pişirmeye yönelik artan farkındalık, dijital platformları harekete geçirdi.

Uzun süren kapanma dönemlerinde mutfağa olan ilgideki artışın turizm ve gastronomi sektörlerinde büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirten The Daily Meal Yiyecek ve İçecek Direktörü Coşkun Kaplan, “Lezzetli, sağlıklı, besleyici yemek pişirmeyi herkes için erişilebilir hale getirdiğimiz platformumuzla bu potansiyele nitelik kazandırıyoruz.

Dünyanın en pahalı restoranlarında servis edilen lezzetlerin şifrelerini veriyor, kariyerini bu sektörde geliştirmek isteyip de eğitim fırsatına erişemeyenlere yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Sağlıklı ve lezzetli yemek tariflerinin yanı sıra sektördeki en güncel haberleri ve çeşitli restoran analizlerini de platformumuza ekleyerek en yeni trendlere kılavuzluk ediyoruz. Mutfağının yıldızı ve dünyaca ünlü bir şef olmak isteyenlere rehberlik eden platformumuz aracılığıyla büyük bir değişimden geçen yeme-içme konseptlerine de yön veriyoruz” dedi.



DÜNYACA ÜNLÜ RESTORANLARIN MUTFAKTAN SOFRAYA UZANAN HİKAYESİ



Yeme-içme deneyimini her yönüyle ele alan platformda dünyaca ünlü restoranların analizlerini yaparak sektörün sorunlarını ve geliştirilen çözümleri yerinde tespit ettiklerini kaydeden Coşkun Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:

“Dünyaca ünlü restoranların mutfaktan sofraya uzanan tüm operasyonlarını birebir gözlemleyerek gerçekleştirdiğimiz analizlerle, geleceğin şeflerine yeni ilhamlar yaratıyoruz. Hong Kong’da yiyecek-içecek eğitimlerine katıldığım The Landmark Mandarin Oriental’ın bünyesinde yer alan Mandarin Grill, Arcane, Gaddi’s, Gordon Ramsay Steak House, Eng Kee Noodle Shop gibi Michelin yıldızlı restoranların analizlerini kullanıcılarımızla buluşturduk.

Bu analizler sırasında yiyecek ve içecek çalışanlarıyla mutfak personeli arasında büyük bir iletişim eksikliği yaşandığını tespit ettik. Dünya markası restoranlarda bile karşımıza çıkan bu sorun sektörde nitelikli işgücünün oluşmasına engel oluyor."

The Daily Meal Yiyecek ve İçecek Direktörü Coşkun Kaplan

SEKTÖRDE TÜM POZİSYONLAR BİR TAKIM OYUNUNUN PARÇASI



Sektörde mutfaktan servise kadarki tüm aşamaların takım oyunu gerektirdiğine değinen Coşkun Kaplan, “Takım oyununda üst düzey yönetici dahil herhangi bir pozisyonda yer almak için tüm bu aşamaların deneyimlenmesi gerekiyor. JW Marriott Hotel, geliştirdiği personel eğitim programı aracılığıyla takım oyununun tüm üyelerini sektöre hazırlıyor.

Mutfak geçmişi olan ve belirli seviyeye ulaşanlar, yiyecek içecek direktörlüğü ya da müdürlük gibi üst düzey pozisyonlara yükselebiliyor. Sektörde mutfaktan yönetici koltuğuna uzanan sürecin tüm aşamalarını çok iyi bilenler, iyi bir yönetici kimliği elde edebiliyor.

Diğer yandan öğrencilerin iyice araştırmadan yalnızca bir hevesle üniversitelerin turizm ve gastronomi bölümünü tercih etmeleri de hüsranla sonuçlanabiliyor. Bu sektörlerde başarılı bir şef ya da yönetici olabilmek için hevesin ötesinde çok çalışmak gerekiyor” diye belirtti.



TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ ODAKLI TANITIM FAALİYETLERİ ARTIRILMALI



The Daily Meal’in Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’nun önde gelen platformları ve işletmeleri tarafından desteklendiğini kaydeden Coşkun Kaplan, "Başta İtalyan devi Slow Food Italy olmak üzere The Active Times, Tribune Publishing, Studio 1847, Tribune Content Agency, Agoda, Wego, CozyCozy gibi platformlar ile çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından desteklenen platformumuzu her geçen gün daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz.

İlk sırada Amerika, İngiltere, İtalya, Filipinler ve Kanada olmak üzere dünyanın dört bir yanında üyelerimiz bulunuyor. 200’ü aşan üye sayısına sahip olduğumuz Türkiye’de de her geçen gün bilinirlik kazanmayı hedefliyoruz. Ancak farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmeye yönelik girişimlerimiz maalesef sonuçsuz kaldı.

Türkiye’nin gastronomi odaklı tanıtımının yapılması noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Coşkun Kaplan, "Diğer ülkelerle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerinde oldukça verimli sonuçlar aldık. Platformumuzda Türkiye’yi yalnızca kebap çeşitleri ve zeytinyağlı lezzetler temsil ediyor.

Gastronomi odaklı tanıtım faaliyetlerinin artırılmasıyla farklı bölgelerden yöresel lezzetler de Türkiye’nin dünyadaki vitrininde hak ettiği yerini alabilir" diye konuştu.