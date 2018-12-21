Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’ün imzası bulunan yeni 20 liralık banknotlar, 24 Aralık Pazartesi gününden itibaren tedavüle sokulacak.



TCMB'den yapılan açıklamaya göre E-9 Emisyon Grubu üçüncü tertip 20 liralık banknotlar, 24 Aralık 2018 Pazartesi gününden itibaren tedavüle girecek.

Üçüncü tertip banknotlar, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından bir ve ikinci tertiple aynı olurken, değişiklik imza kısmında olacak.

Yeni banknotların üzerinde TCMB Başkanı Çetinkaya ve TCMB Başkan Yardımcısı Küçük’ün imzası bulunacak.

Birinci ve ikinci tertip banknotların üzerinde dönemin TCMB Başkanı Erdem Başçı ile Yardımcısı Çetinkaya’nın imzası vardı.