Yeni corona virüs araştırması: Çalışanı işsizlik korkusu sardı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Covid-19 pandemisi ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışmaya imza attı.

İktisat Fakültesi'nin 24 hocasının kaleme aldığı 21 özel başlıktan oluşan "Covid-19 Salgınının Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler" başlıklı raporda, Covid-19’un ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik boyutları ve demokrasiye etkileri derinlemesine irdelenerek çözüm önerileri sunuldu.

Rapora göre, özel sektörde çalışanların yüzde 51.32'si, kendi işini yapanların da yüzde 32.8'i işini kaybetme kaygısı yaşıyor. İnsanların yüzde 39.2'si ise gelecek 2 ayda aç kalma ya da ihtiyaçlarını karşılayamama korkusuna kapıldı.



Üniversitenin ağırlıklı olarak kentli, eğitimli, orta ve üst orta sınıfları temsil eden kesim üzerinde yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre, corona virüsü salgını yüzünden halkın yüzde 42'si gündelik işlerimi yapamaz hale geldi, yüzde 65'inin huzursuzluğu arttı, yüzde 53'ünün uyku kalitesi bozuldu, yüzde 31'i hayatına yönelik kontrol duygusunu kaybetti, yüzde 39'u ise sürekli yorgunluk ve bitkinlik hissetmeye başladı.



EVDEN ÇALIŞABİLİRİZ



Üniversitede farklı alanlarda bilimsel çalışma yapan 24 akademisyenin katkılarıyla gerçekleştirilen ve editörlüğü Prof. Dilek Demirbaş, Prof. Veysel Bozkurt ve Prof. Sayım Yorğun tarafından gerçekleştirilen araştırmada, salgın öncesi fiilen çalışan nüfusun yer aldığı hanelerin (emekli, işsiz vb. hariç) yaklaşık yüzde 72'sinde tam, kısmi ya da dönüşümlü olarak hane dışına çıkarak çalışmaya devam edildiği tespit edildi.



Ayrıca bu hanelerin ortalama yüzde 56'sından her gün asgari bir bireyin ev dışına çıkış yaptığı belirlendi. Öğrenciler dahil katılımcıların yüzde 57'si işlerinin evden çalışmaya uygun olduğunu söylerken, yüzde 72'si online çalışmanın teşvik edilmesini istedi.

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50 MİLYAR DOLAR KAYIP



Raporda ekim ayına kadar etkisi sürmesi beklenen Covid-19 krizinin Türkiye'de turizmde en az 25 milyar dolar doğrudan ve çarpan etkileriyle birlikte 50 milyar dolarlık gelir kaybına neden olacağı tespiti yapıldı.



Raporda salgından en çok zarar görecek sektörlerin başında konaklama ve yiyecek hizmetleri, seyahat acentesi, tur operatörlüğü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerin geleceği, bu sektörleri ise yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence hizmetleri, kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler, müşterek bahis hizmetleri, spor hizmetleri ile eğlence ve dinlence hizmetleri ve havayolu taşımacılığı hizmetlerinin izleyeceği belirtildi.



ÇALIŞAN KADININ YÜKÜ ARTTI



- Raporda, katma değerde yüzde 7.2'lik ve istihdamda da yüzde 10.7'lik bir azalma olacağı öngörüldü.



- Rapor, karantina nedeniyle özellikle evden çalışan kadınların iş yükünün olağanüstü arttığı ve çocuk bakımı, temizlik ve yemek konusunda dışarıdan hizmet alma imkânını ortadan kaldırdığını da ortaya koydu.



- Kadınların normal koşullarda yaptıkları işlere çocukların uzaktan eğitim süreçlerinin takibi, teşviki, kontrolü ve geri bildirimi, sokağa çıkma yasağı getirilen (20 yaş altı, 65 yaş üstü ya da kronik hastalığı olan) aile efradının ve yakınların bakımı, alışveriş işleri, hijyen koşullarının yönetim ve organizasyonu, tedbir amaçlı yemek yapımı, hijyen ve sterilizasyon işlerinin de eklendiği tespiti yapıldı.