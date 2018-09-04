Yeni Havalimanı'na ulaşım için düzenlenen "Bagajlı Lüks Taşımacılık İhalesi"ni Altur-Havaş-Free turizm konsorsiyumu kazandı.



İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesi gerçekleştirdi.



İETT Genel Müdürlüğü’nün Beyoğlu’ndaki binasında basına kapalı yapılan ihale sonuçlandı.



Belediyeden alınan bilgiye göre, ihaleyi en yüksek teklifi veren Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazandı.



İhale şartnamesi gereğince bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarında, uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak.



En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Her 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.



07 Ağustos 20018 tarih ve 2018/5-1 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, otobüs hatlarının detayları ve fiyatları ise şöyle:



HAT ADI MESAFE (TEK YÖN) SEFER SIKLIĞI YOLCULUK ÜCRETİ ARAÇ SAYISI



Beylikdüzü-Tüyap 52 km 15 dakika 21 TL 15 araç



Otogar 38 km 15 dakika 16 TL 12 araç



Bakırköy 44 km 10 dakika 18 TL 19 araç



Yenikapı-Sirkeci 50 km 11 dakika 18 TL 23 araç



Beşiktaş 43 km 20 dakika 18 TL 13 araç



Alibeyköy-Otogarı 31 km 30 dakika 16 TL 5 araç



Kadıköy 64 km 20 dakika 25 TL 11 araç



Pendik 93 km 45 dakika 30 TL 5 araç



Hacıosman 40 km 30 dakika 16 TL 4 araç



Tepeüstü 91 km 30 dakika 25 TL 7 araç



Arnavutköy 22 km 40 dakika 12 TL 3 araç



Kemerburgaz 21 km 40 dakika 12 TL 3 araç



Sarıyer 40 km 30 dakika 16 TL 5 araç



Başakşehir 27 km 30 dakika 14 TL 4 araç



Bahçeşehir 40 km 40 dakika 16 TL 4 araç



Mahmutbey Metro 36 km 45 dakika 15 TL 3 araç



Halkalı 40 km 50 dakika 16 TL 4 araç



Mecidiyeköy 37 km 15 dakika 16 TL 10 araç



29 EKİM'DE HİZMET VERECEK



İhaleyi kazanan işletme, araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Araçlar, İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.



Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi'ne gönderilecek. Şoför üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak. Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek.

Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda multimedia (MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

EN PAHALI HAT PENDİK'TEN

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak.



En pahalı ve en uzak hat Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.



100 ADETİ EN AZ 46 KOLTUKLU OLACAK



İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak. Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek. Araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

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