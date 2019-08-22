Gayrimenkul sektöründe yaşanan daralma, bir taraftan şirketlere zorluklar yaşatsa da, diğer taraftan azalan yeni proje üretimi mevcut konutları değerlendirmeye devam ediyor.

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan'ın haberine göre, başta Istanbul olmak üzere Türkiye genelindeki konut stoku da azalmaya devam ediyor. Buna göre, belediveler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 düştü.



Sektör temsilcileri, bu öngörüyle yıl boyunca ve gelecek yıl daha az konut üretilmesini bekliyor. Türkiye'nin yıllık 650 bin yeni konut ihtiyacı olduğunu hatırlatan temsilciler, azalan yeni yapı ruhsatı sayesinde stok düşerken, mevcut konutların daha değerli hale gelmesini bekliyor.



Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini yüzde 0.99 düşürmesiyle birlikte ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatların arka arkaya geldiği belirtilirken, yükselen inşaat maliyetlerinin konut satış fiyatlarına eklenmediği için, fiyatların da düşük seyrettiği ifade ediliyor.

50 BİN BAŞVURU

Konut Geliştiricileri ve Yatırimcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, sektörde bir anlamda dengelenme süreci yaşandığını belirtirken, yıl içinde yeni konut üretiminin neredeyse tamamen durduğunu söyledi.

Elmas, “Yeni yapı ruhsatlarının düşüşü bunu gösteriyor. Bu nedenle mevcut konutların kıymeti artacak. Ev sahibi olmak isteyen tüketiciye ve yatırımcıya ellerini çabuk tutmalarını öneririm. Mevcutta tüketicinin konut talebinin arttığı malum. Artık bunun alıma dönmesi için bütün koşullar da hazır durumda” diye konuştu. ‘Bütün şartlar hazır'



Elmas, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile katılım bankalarının 500 bin liraya kadar olan konutta 15 yıl vadede yüzde 0.99 kredi faizi uygulamalarına ise bugüne kadar 50 bin kişinin başvuru yaptığını açıkladı.



İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise, tüketicinin okul sezonunun başlamasıyla daha hızlı şekilde konut talebini alıma yönlendireceğini ifade etti.

Durbakayım, "Çok yüksek bir konut talebi var ama beklemedeydi. Artık konut almanın tam zamanı. Üreticiler de yeni ürün üretmediği için, eski projeler ve inşa halindeki projeler değerleniyor. Piyasalarda hareket olunca inşaatçı yapamadığı zamları ilave edecek. Fiyatlarla direndik ama bir yere kadar. Tavsiyemiz; ev sahibi olmak isteyen, bu fiyatlar ve oranlardan yararlansın. Konut almak için tüm koşullar hazır durumda” dedi.

MALİYET ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ocakhaziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerine göre, yapı ruhsatlarında bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60, yüzölçümü yüzde 60.1, değeri yüzde 50, daire sayisi yüzde 66.3 azaldı. TÜİK'in inşaat maliyeti endeksinde ise artış devam ediyor. Son veri olan mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.86 maliyet artışı var. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.18, işçilik endeksi yüzde 0.59 arttı. Endeksler bir önceki yılın aynı ayına göre de artış kaydetti.