Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Fatih Karahan, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Fatih Karahan'ın daha önce hangi görevlerde bulunduğu ve kariyeri hakkında bilgileri araştırılıyor. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında?

Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ekonomist Fatih Karahan ABD'de yaşıyordu.

Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi’nde üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası’na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.

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