Yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak? (2025 trafik cezası ücretleri)

2025 yılında trafik cezalarının ne kadar olacağı, milyonlarca sürücünün merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, yeni yılda vergi ve harçlara yüzde 43,93 oranında zam geleceği belirlendi. Peki, yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak?



2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?



Kırmızı ışıkta geçmenin cezası



2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL



Hatalı park cezası



2024: 691 TL

2025: 994 TL



Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)



2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL



Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)



2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL



Alkollü araç kullanma (En düşük)



2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL



Araç kullanırken telefonla konuşma



2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL