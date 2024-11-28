Yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak? (2025 trafik cezası ücretleri)
Yeni yılda uygulanacak olan yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edilmesiyle birlikte, trafik cezaları da yüzde 43,93 olarak zamlanacak. Peki, 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?
2025 yılında trafik cezalarının ne kadar olacağı, milyonlarca sürücünün merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, yeni yılda vergi ve harçlara yüzde 43,93 oranında zam geleceği belirlendi. Peki, yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak?
2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
- Etiketler :
- Haberler -
- Otomobil
- Trafik
- Otomotiv
- Ceza