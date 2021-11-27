Yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.11.2021 - 10:31

Yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi

İlişkili Haberler

Türkiye ile ABD arasında 'dijital hizmet vergisi' anlaşması

Türkiye ile ABD arasında 'dijital hizmet vergisi' anlaşması

Gelir vergisi yok: El Salvador Başkanı 'Bitcoin şehri' kurmayı planlıyor

Gelir vergisi yok: El Salvador Başkanı 'Bitcoin şehri' kurmayı planlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,2 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,2 oranında artacak.

Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.​​​​​​​​​​​​​​

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...