Yeniden değerleme oranı yüzde 36,20

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 oldu. Bu rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşürme yetkisi bulunuyor.

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 10:35

Yeniden değerleme oranı yüzde 36,20

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SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu.

TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda yüzde 19,89 olarak açıklandı.

Verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 36,20 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

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