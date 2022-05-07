Yenilenebilir çılgınca büyüyor ama yeterli değil

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) “Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2022” raporuna göre yenilenebilir enerji, 2021 yılında güçlü bir şekilde büyümesini sürdürdü ve toplam küresel üretim kapasitesini 3.064 GW’a çıkardı. Hidroelektrik 1230 GW ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında ağırlığını korumaya devam etti. Ancak güneş ve rüzgar, yeni kapasite artışını domine etmiş durumda. İkili, 2021’deki toplam yenilenebilir enerji kapasite artışının yüzde 88’ini oluşturdu.

Ancak rüzgardaki genişlemesi 2021’de 2020’ye kıyasla daha düşük oldu. 2020’de 111 GW eklenirken 2021’de bu rakam 93 GW’a indi. Güneş ise çılgınca büyüyor. 2021’deki yeni kapasitedeki artışlarıyla, toplam küresel güneş enerjisi kapasitesi rüzgarı aştı. Yenilenebilir enerjinin diğer alanlarından biyoenerjideki artış 10.3 GW olurken jeotermale 2021’de 1,6 GW eklendi.

Yeni kapasite artışı yüzde 60 payla Asya’da gerçekleşti. Kıtada toplam yenilenebilir kapasite 1.46 TW’ye ulaştı. Bölgenin lider ise 121 GW artışla Çin. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki artış ise sırasıyla 39 ve 38 GW.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, devam eden büyümenin önemli ve cesaret verici olduğunu ama mevcut enerji geçişinin iklim değişikliğinin sonuçlarını önleyecek kadar hızlı veya yaygın olmadığını söylüyor.