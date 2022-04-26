Yenilenebilir enerjinin yılı

KPMG ve Enerji IQ iş birliği ile hazırlanan “Enerji Sektörel Bakış, 2021” raporuna göre 2021’de Türkiye’nin elektrik üretimi yüzde 9 artışla 329 TWh’e ulaştı. Rüzgar ve güneş santrallerinin elektrik üretiminde payı toplamda yüzde 13’e çıktı (sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 4). Güneşe dayalı kurulu güç yıl sonunda 7,9 GW’a ulaşırken HES, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneş santrallerinden gelen toplam yenilenebilir elektrik üretimi 117 TWh ile yıllık üretimin yüzde 35’ini sağladı. Yenilenebilir üretimin yüzde 64’üne karşılık gelen 74 TWh YEKDEM kapsamında gerçekleşti. YEKDEM katılımında rüzgar santralleri 25 TWh ile ilk sırada, hidroelektrik santraller ise 22 TWh ile ikinci.



DOĞALGAZ GÜÇLENİYOR



Bu iyi verilere rağmen doğalgazın elektrik üretimindeki payı arttı. Çünkü düşük su seviyelerinden dolayı hidroelektrik santrallerin yıllık elektrik üretimi yüzde 29 azaldı, bu kayıp ise doğalgaz santrallerindeki artan üretimle karşılandı dolayısıyla doğalgazın payı geçen iki yıla kıyasla arttı ve yüzde 33’e çıktı. Doğalgaz santrallerini sırasıyla toplam yüzde 30 ile ithal kömür ve linyit santralleri, yüzde 17 ile akarsu ve barajlı HES’ler izledi.