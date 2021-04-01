Yerli aşı için yerli üretim buzdolabı geliştirildi

Öztiryakiler'den yapılan açıklamada, "yerli üretim" etiketiyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 23 ülkenin ordusuna lojistik ürünler temin eden şirketin, sağlık sektörünün hizmetine sunduğu çözümlerin arasına Covid-19 aşısının muhafazası için kritik önem taşıyan yerli üretim buzdolabını da eklediği ve Türk bilim insanlarının geliştirdiği yerli aşının, yerli üretim buzdolabında muhafaza edilmesinin hedeflendiği bildirildi.



Ar-Ge merkezindeki mühendis ekip içerisinden 15 kişilik kadro ile geliştirilen yüksek teknoloji ürünü buzdolabının, aşıyı eksi 86 derecede muhafaza edebileceği aktarılan açıklamada, söz konusu buzdolabının aşı dışında muhafaza ısısını eksi 40 ila eksi 86 arasında farklı ısılarda seçerek farklı tıbbi ekipmanların saklanması ihtiyaçları için de kullanılabileceği belirtildi.



"BIONTECH AŞISININ OLDUĞU HER ÜLKE HEDEF PAZARIMIZ"



Şirketin, hedef pazarlarını başta Türkiye olmak üzere "Biontech aşısının var olduğu her ülke" olarak belirlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hükumetimizin bu konuda hassasiyet göstererek özellikle kamu kurumlarımızda alımlardaki şartnameleri Türk standartlarını ve yerli üreticileri destekleyecek, onları engellemeyecek şekilde hazırlatması büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ilk milli ve yerli hızlı tren projesinde karşılaştığımız zorlukları aşarak bu projenin tüm mutfak alanlarını pandemiye rağmen zamanında ve eksiksiz olarak tüm şartlara uygun teslim etmenin gururunu yaşadık.

Dileriz, bu yeni ürünümüz de bizlere aynı gururu yaşatır. Aşı dolabı için aylık 200 adet üretim planladık fakat bu sayıyı talebe uygun artırabilecek imkanlara sahibiz. Öztiryakiler olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 23 farklı ülkenin askeri lojistik ürünlerini temin ediyoruz. Ülkemizde üretilen her katma değer yüksek ürün geleceğimiz ve ekonomimiz için büyük önem taşıyor."

