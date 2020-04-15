Yerli dezenfektan Borel tanıtıldı (Yarın satışa çıkıyor)

Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle Türkiye'nin ilk bor katkılı anti-bakteriyel el dezenfektanı BOREL’i üreterek piyasaya sunuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla borla üretilen BOREL, yeni tip coron avirüs (Covid-19) ile mücadele için raflarda yerini alacak.



BOREL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ile Ulusal Bor Araştırma Enstiüsü (BOREN) Başkanı Doç.Dr. Abdulkerim Yörükoğlu katılımlarıyla düzenlenen canlı yayınla tanıtıldı.



Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye’nin göstermiş olduğu başarının bütün dünyanın takdirini topladığını belirterek şunları söyledi:



“Bu mücadelede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en pratik şekilde karşılamak için gayret gösteriyoruz. Corona virüsle mücadele önce ellerde başlıyor. Uzmanlar özellikle kirli yüzeylerle temas eden ellerin sabun ya da benzeri ürünlerle en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor. Sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise el dezenfektanı kullanarak kişisel hijyenin sağlanması virüsle mücadelenin en temel koşulları arasında geliyor.

Salgının ilk dönemlerinde yaşanan kaygı nedeniyle kolonya ve el dezenfektanı başta olmak üzere kişisel hijyen ürünlerine aşırı bir talep yoğunluğu yaşandı. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece artan talebe hızlı reaksiyon göstererek hem ürün arzında yaşanabilecek sıkıntıları giderdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik.

YARINDAN İTİBAREN SATIŞA ÇIKIYOR



Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından ar-ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve hamd olsun kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. Yarından itibaren de BOREL’i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık.



İLK ETAPTA 100 ML'LİK BOYUTTA SATILACAK



BOREL’in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta, elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Bor’un anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken, eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. BOREL, ilk etapta 100 ml'lik boyutlarda piyasaya çıkacak. 1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız."



İLK ÜRETİM 'KAHRAMANLARA'



Bakan Dönmez, "BOREL’in ilk parti üretimini bu zor günlerde sahada olan kahramanlarımıza hediye edeceğiz. Bizler için ailesinden, evinden, sevdiklerinden uzakta, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Biliyoruz onların bu fedakârlıklarını, onların hakkını ödemek çok zor. En azından bu günlerde özveriyle çalışan kahramanlarımıza minnet ve teşekkürlerimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

ELLERE ZARAR VERMİYOR

Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürün ruhsatına sahip olan BOREL, bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta içeriyor. BOREL, dezenfektan ürünlerin elleri kurutması ve çatlama problemlerine de çözüm getiriyor. BOREL’in içeriğindeki bor ve esansiyel yağlar, ellerin nemlendiriyor ve cildin kurumasına engel oluyor. BOREL, borun anti-bakteriyel özelliği sayesinde eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ediyor. Cilde dost BOREL, elleri mikrop ve bakterilerden korurken, içinde yer alan esansiyel yağlarla elde hoş bir koku bırakıyor.