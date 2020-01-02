Yerli otomobil için ön sipariş açıklaması

TOGG'dan ön siparişlere ilişkin yapılan açıklamada, "Otomobil için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" denildi.

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Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil ön siparişlerine yönelik açıklama yaptı.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Otomobil için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir.

Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" denildi.

Yerli otomobil 27 Aralık'ta ilk kez görücüye çıkmıştı.

TOGG'UN AÇIKLAMASI

VİDEO: İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ

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