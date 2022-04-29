Yeşil fonlarda toplanan para nereye harcanıyor?

Sürdürülebilirlik projelerinin finansmanı şartıyla ihraç edilen yeşil fonların boyutu 2021 yılında yarım trilyon doları aştı. Son sekiz yılda kullanılan fon tutarı ise 1 trilyon 574 milyar dolara yakın.



En çok Çinli fonların başvurduğu bu yeşil fon türüne Latin Amerika ülkelerinin de artan ilgisi başlamış durumda. Gelişmekte olan ülkeler ise bu fon kaynağını henüz yeni yeni keşfediyor. Peki sadece 2021 yılı için bile yarım trilyon doları aşan bu fonlarla toplanan paralar en çok hangi sürdürülebilirlik projelerine harcanıyor?



Climatebonds verilerine göre 2014 yılından bu yana tablo değişmiyor: Enerji, binalar ve ulaşımda sürdürülebilirlik projelerine yapılan harcama toplam fonların yüzde 80’inden fazlasına denk geliyor. 2014’ten 2021’e kadar geçen sekiz yılda sürdürülebilir enerji projelerine 557 milyar dolar, sürdürülebilir binalara 442 milyar dolar, sürdürülebilir ulaşıma ise 287,4 milyar dolar harcanmış durumda.





ATIK PROJELERİ YÜKSELİYOR



Atık projelerine yönelik harcamaların payı ise 2020’ye kadar azalış gösterse de 2021’de neredeyse iki kat daha fazla paya ulaşmış görünüyor. Öte yandan sürdürülebilir su kullanımına harcanan kaynakların oranı 2016’da gördüğü yüzde 12’den bugüne yarı yarıya azalmış durumda.