Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği ilk genel kurulu yapıldı

Yeni yönetim kurulu ve dernek organlarının belirlendiği genel kurulda, Başkanlığa seçilen Yusuf Günay, yeşil hidrojen üretim ve kullanımını, yeşil dönüşümün en önemli aşaması olarak gördüğünü söyledi.



Günay şöyle konuştu:



Büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Hem iklim eylemi, hem sürdürülebilirlik hedefleri bunu zorunlu kılıyor. Bir hidrojen çağı geliyor. Bu dönüşüm, hızla hayata geçmeli. Neredeyse 17. yüzyıldan bu yana, ileri ülkelerin peşinden giderek geliştik. Hep takip ettik. Şu anda, dünyanın gündemi ortak. Geriden takip edecek zaman yok. Evdeki anne de, teknedeki balıkçı da, okuldaki çocuk da bu dönüşümü yaşamak zorunda. Biz de dernek olarak öncelikle bilgi sunuyoruz. Kamuoyunun tümü, politikacılar, bürokratlar, sanayiciler, girişimciler, yatırımcılar, herkes ve her kesim için bir ön uyarıda bulunuyoruz.



Gerek çevre gerekse enerji arz güvenliği açısından öncelikli amacımız, yeşil hidrojenin ne olduğunun öğrenilmesi. Bunun devamında da, üretim ve kullanımının tüm aşamaları, iletimi, depolanması, ticareti için gerekli düzenlemeler ve yasal altyapının oluşturulmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz.



Hem dünyanın hem de ülkemizin en büyük üreticileri, derneğimiz çatısı altında buluşmuş durumda. Yenilenebilir enerji dünyasının söz sahibi şirketleri, elektrik piyasasının deneyimli isimleri, ülke ve çocuklarımızın geleceği için güç birliği içine girmiş durumdadır..



Başta Avrupa Birliği olmak üzere, yeşil hidrojen üretim ve tüketimindeki tüm gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Tüm bilgi, analiz ve önerilerimizi karar vericiler ile paylaşarak, ülkemizin bu alandaki yol haritasına katkıda bulanmaya çalışıyoruz.



2023 yılında, bir dizi aktivite ile ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz”.





Genel kurulda dernek organları şu şekilde belirlendi:



Yönetim Kurulu



1-Yusuf GÜNAY – Başkan



2- Linde Gaz A.Ş. (temsilen Alper Mert Kumbaracı)– Başkan Yardımcısı



3- Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (temsilen Emre Erdoğan) – Sekreter



4- Argun KARAÇAY–Sayman



5- Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (temsilen İsmail Kürşat Tezkan) – Üye



6-Ali Rıza KÖSE – Üye



Yönetim Kurulu Yedek Üyeler



1. Mete Serkan Sevim



2. Ecogreen Enerji Holding Anonim Şirketi - (Temsilen: Osman Uğurlu)



3. Rana Atabey Kuşcu



4. Güriş İnşaat Ve Mühendislik Anonim Şirketi - (Temsilen: Nizamettin Derbil)



5. Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi - (Temsilen: Arda Yalı)



6. Sarper Cengiz



Denetleme Kurulu



1-Ahmet OCAK - BAŞKAN



2-Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi - (Temsilen: Ilgaz Korkmaz)



3-Ömer Faruk KIRBIYIK



Denetleme Kurulu Yedek



1- Mehtap İPEK



2- Haluk Ziya TÜRKMEN



3- Özgüçlü Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - (Temsilen: Haci Güçlü)



H2DER – YEŞİL HİDROJEN ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ



Enerji sektöründe çok uluslu yapılar içinde yer alan, Türkiye’nin yanı sıra çeşitli AB ülkeleri (Almanya-İtalya-Litvanya-Yunanistan gibi), ABD ve Kanada’da faaliyet gösteren şirketler; ülkemizin enerji sektörünün yapısal gelişim ve dönüşüme yön vermiş yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan kurucu kadrosuyla, enerjideki zorunlu dönüşümü idrak etmiş yetkin ve sorumlu üyeleriyle, yeşil hidrojen üretimi ve fosil yakıtlar ile ikamesi yoluyla sıfır karbon yolculuğuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.