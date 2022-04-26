Yeşil tahvillerin kuralları belirlendi

11 Aralık 2019’da imzalanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile finansal fon ve sermaye akışlarını yeşil yatırımlara daha iyi yönlendirme ihtiyacının altı çizilmiş, 14 Ocak 2020’de ise Avrupa Yeşil Mutabakatı yatırım planı ile Avrupa Komisyonu’nun bir AB yeşil standardı (EUGBS) oluşturacağı açıklanmıştı. İşte bu standart için Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı teklif onay aldı.



Teklif, Avrupa Parlamentosu’ndan onay alırsa ortaya çıkacak standart hem yeşil tahvillerin hem ihraççıları hem de yatırımcıları için faydalı olacak. Örneğin, ihraççılar, AB sınıflandırmasıyla uyumlu yasal yeşil projeleri finanse ettiklerini göstermek için sağlam bir araca sahip olacak. Tahvilleri satın alan yatırımcılar, yatırımlarının sürdürülebilir olduğunu daha kolay değerlendirebilecek, karşılaştırabilecek ve güvenebilecek. Böylece ‘yeşil yıkama’ adı verilen, görünürde yeşil yatırımlara sahip olan fakat detayında pek de yeşil olmayan yatırımların ve şirketlerin getirdiği riskler azaltılabilecek. Yeni EUGBS, şirketler, kamu kurumları ve ayrıca AB dışında yerleşik ihraççılar da dahil olmak üzere herhangi bir yeşil tahvil ihraççısına açık olacak.

YEŞİL TAHVİLLERE FON GİRİŞİNİ HIZLANDIRABİLİR



Bu düzenleme uzun süredir sürdürülebilirlik yatırımcıları tarafından merakla bekleniyordu. Dünyada giderek payı artan sürdürülebilir yeşil tahviller konusundaki en önemli sorunlar, şeffaflık ve denetim standartlarıydı. Şimdi yeni standartlarla yatırımların yeşil finansmana yönelmesinin daha da hızlanacağı öngörülüyor.



YEŞİL BONO PİYASASINI EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER



Climatebonds’un verilerine göre 2021 yılının tamamında gerçekleşen yeşil bono ihracı toplam 508,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2020’de 298,1 milyar dolar, 2019’da 269,3 milyar dolar, 2018’de 172,5 milyar dolar, 2017’de ise 159,5 milyar dolar seviyesindeydi. Yani son beş yılda yeşil bonolara gerçekleşen sermaye akışı yüzde 219 arttı.



YEŞİL BONO İHRACINDA İLK 10 ÜLKE



Ülke

Yeşil Bono İhracı (Milyar dolar) 2021



ABD

81.9



Çin

68.1



Almanya

63.2



Fransa

36.3



Birleşik Krallık

33.9



Hollanda

23.4



İspanya

22



İtalya

19.6



İsveç

16.2



Güney Kore

12.5

