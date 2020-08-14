Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi arttı

TCMB, ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde yüzde 10,22'den 10,82'ye yükseldi. Yılsonu dolar kuru tahmini de bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 7,34 TL oldu.

Anadolu Ajansı 14.08.2020 - 15:15

Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi arttı

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TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Temmuz'da yüzde 0,53 olan Ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,68 oldu.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,22'den yüzde 10,82'ye çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,33'ten yüzde 9,70'e yükselirken, temmuzda yüzde 8,38 olan 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bu dönemde yüzde 8,58 oldu. 

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0188'den 7,3428'e çıkarken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,2580'den 7,6751'e yükseldi. 

Bir önceki anket döneminde 14,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 17,3 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 19,6 milyar dolardan 20,7 milyar dolara çıktı.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 8,43 OLDU

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 1,6'ya düşerken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,7'den yüzde 4,3'e indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 7,74'ten yüzde 9,43'e çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,43 ve yüzde 9,10 olarak kayıtlara geçti.

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