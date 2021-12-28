Yılbaşı hindisi fiyatları ne kadar?

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindiler yoğun talep görüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulan halk pazarında ilçeye bağlı köylerde hindi yetiştiren köylüler yaklaşan yılbaşı öncesinde hindileri satışa sundular.

Yetiştirdikleri dişi hindileri 300, erkek hindileri ise 400 liradan sattıklarını söyleyen Sami Keser, "Sekiz aydan bu yana bakıyorum. Hindilere mısır ve buğday veriyorum.

Kendi yerimde bakıyorum. Devamlı yemleri önlerinde eksik olmuyor. 10 adet hindi ayda 2 çuval yem yiyor. Bugün Çan pazarına çıkardım. 9 kilo gelen erkek hindiyi 400 liradan satıyorum. Dişi hindiler biraz küçük olduğundan 300 liradan veriyorum" diye konuştu.

"KARGOYLA GÖNDERİYORUZ"



Öte yandan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal ortamda geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Hindi yetiştiricisi Uğur Efe, "Kandıra hindisi ünlü olduğu için buraya geldiklerinde bizi buluyorlar. Hindi verdiğimiz oteller, restoranlar da var. İstanbul, Ankara, İzmir ve civar illerden sipariş alıyoruz. Genelde temizlenmiş istiyorlar ama canlı isteyenler de oluyor, onlara da veriyoruz.

Uzak şehirlerden isteyenler beni arıyorlar. Yolup temizliyoruz, güzelce paketledikten sonra kargoyla gönderiyoruz. Yine yakın illerdeki müşterilerimiz bir gün önceden arıyorlar. Aynı gün hazırlıyorum, ertesi gün gelip alıyorlar. Bu sene fiyatlar biraz arttı ama fırsatçılık yapmadık, çok aşırı bir artışa gitmedik. Bu yıl 7-8 kiloluk hindiler 250 liradan, 11-12 kilo olanlar 400 liradan satılıyor" dedi.

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