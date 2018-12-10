Yıldız Demir Çelik, Mart ayında devreye giren galvaniz ve boya hattının ardından soğuk haddeleme hattını da devreye aldı. 1.5 milyon ton kapasiteye sahip yeni hatla birlikte Yıldız Demir Çelik, ilk faz yatırımını tamamladı. Soğuk haddeleme hattının devreye girmesi nedeniyle fabrikada düzenlenen törende konuşan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Orman ürünleri, tarım-kimya, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığının ardından son yatırımımız olan demir-çelikle de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bugün Yıldız Demir Çelik’in birinci faz yatırımını tamamladık, 2020 yılında ise ikinci faz yatırımımızı bitirip Yıldız Demir Çelik imzasını taşıyan yassı sac ürünümüzle ülkemizin cari açıkla mücadelesine 1 milyar dolarlık pozitif katkıda bulunacağız” dedi



Yıldızlar Yatırım Holding’in son yıllarda Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük sanayi yatırımlarından biri olan Yıldız Demir Çelik, ilk faz yatırımını devreye aldığı soğuk haddeleme hattıyla tamamladı. Mart ayında üretime başlayan boya ve galvaniz hattının ardından soğuk haddeleme hattının da üretime başlamasıyla Yıldız Demir Çelik, üretim kapasitesini 1.5 milyon tona çıkardı.



İLK FAZ YATIRIM TAMAMLANDI

Hakkı Yıldız (Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Yeni hattın çalışmaya başlaması nedeniyle şirketin Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında düzenlenen törene, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Hakkı Yıldız ve Hasan Yıldız ile Yıldız Demir Çelik çalışanları katıldı. Törende bir konuşma yapan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yıldızlar Yatırım Holding olarak son yıllarda ülkemizde yapılmış en büyük yatırımlardan birine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Mart ayında ilk üretim hattını devreye alan Yıldız Demir Çelik’te son hattımızı da bitirerek ilk faz yatırımımızı tamamlamış olduk. Bu yatırımla birlikte Türkiye’de beyaz eşya ve otomotiv sanayinin ihtiyaç duyduğu ve ithal etmek zorunda kaldıkları kaliteli yassı sac ihtiyacını karşılayacağız” dedi.



Yıllık 400 bin ton kapasiteli sürekli galvanizleme hattı, inşaattan otomotive kadar birçok farklı sektörün ihtiyacını karşılayacak bir ürün porftöyüne sahip. Bununla birlikte 300 bin ton temizleme, 300 bin ton tavlama, 450 bin ton temper ve 150 bin ton yıllık boyama hattı kapasitesine sahip olan Yıldız Demir Çelik, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün ihtiyacı olan ürünleri üretecek. Fabrika bünyesindeki çelik servis merkezinde ise müşterilerin talepleri doğrultusunda dilme, boy kesme ve trapez işlemleri yapılıyor.