Ülker'in çatı şirketi Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki haklarını MBK Partners’a satmak için anlaşmaya vardı.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, Godiva’nın, 4 ülkedeki operasyon ve Belçika’daki fabrikasını MBK Partners’a satmak için bir anlaşma yaptı.



Yapılan anlaşmaya göre, özel sermaye fonu MBK Partners, Godiva’nın faaliyet gösterdiği 100’den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken, Yeni Zelanda’da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak.



Godiva paketli ürünler, e-ticaret, duty free noktaları (Japonya ve Güney Kore) ve bu ülkelerdeki 300’den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor.



Yıldız Holding, Godiva’nın bu 4 ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100’den fazla pazardaki operasyonlarının ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek.



2019 ORTASINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR



Bugün gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı. Bu işlemin Belçika çalışan temsilcileriyle standart devir görüşmelerinin tamamlanması ve Rekabet Kurulu’nun bekleme süresinin dolması da dahil olmak üzere, yasal şartların sağlanması sonrasında, 2019 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor.



Godiva’nın her türlü marka hakkını elinde bulunduran Yıldız Holding, 100’ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek. Yapılan satış anlaşmasıyla Yıldız Holding, Godiva’nın global pazarlardaki fikri mülkiyet hakkına sahip olmaya devam edecek, anlaşma kapsamındaki ülkelerde sadece bu fikri mülkiyet hakkının süresiz kullanım iznini de MBK Partners’a verecek.



Yıldız Holding, Godiva’yı tüm dünyada yönetecek ve Belçika dahil 100’ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek. Yıldız Holding, satış anlaşması kapsamında yer alan Belçika’daki üretim tesisinin yanı sıra holdingin sahibi olduğu Reading ABD’deki ve İstanbul’daki üretim tesislerinden ürün almayı da sürdürecek.

MURAT ÜLKER: TÜM GLOBAL HAKLAR YILDIZ HOLDİNG'İN



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 2008’de Godiva’yı satın almalarından bu yana global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse 2'ye katladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Godiva’nın gösterdiği performanstan ve markanın hala çok yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görmekten son derece memnunuz. Gelecekteki potansiyelini görerek sağlıklı ve güçlü bir büyüme için gereken nakit akışını sağlamaya yönelik alternatifler tespit etmek üzere Godiva üst yönetimiyle stratejik bir çalışma yaptık. Sağlıklı ve güçlü bir büyüme için çok önemli bir karar aldık. Bu anlaşma portföyümüzdeki yüksek potansiyele sahip diğer bölgelerin hızlı büyüyebilmesi için ideal bir çözüm oldu. Godiva markasının tüm global pazarlarda fikri mülkiyet hakkı şirketimize aittir. Yani sahibi Yıldız Holding’dir, bunda bir değişiklik yok.”

Belçika merkezli Godiva, Ülker ve McVitie's gibi markalarla Pladis çatısı altında yer alıyor.

"BÜYÜME STRATEJİMİZ İÇİN İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ KAYNAKLARI SAĞLAYACAK"



Godiva CEO'su Annie Young-Scrivner ise “Bu anlaşmanın herkes için 'kazan-kazan' anlamına geldiğine inanıyoruz. Anlaşma, mevcut ve yeni pazarlarda büyümemize ivme kazandırırken dünya genelinde 2000’den fazla yeni kafe açma planımızı destekleyerek, 5 katı büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları sağlayacak. Aynı zamanda markamızı ikonik yapan Belçika mirasının, kalitesinin ve el işçiliğinin korunmasına da yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.



Yıldız Holding Küresel Strateji, Satın Alma, Birleşme ve Dönüşüm Başkanı Nurtaç Afridi, satış süreciyle ilgili olarak şunları kaydetti:



“Teklif sürecinde son tura aktif olarak katılan birçok saygın yatırımcıdan kayda değer bir ilgi gördük. Godiva, satın aldığımızdan bugüne kadar çok değer verdiğimiz bir marka ve yatırımcılar için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Satıştan elde edilen gelir, Godiva’nın yeni ürün kategorilerine girmesi, dağıtımın tüm kanallarda arttırılması, yeni coğrafyalara açılması gibi global büyüme alanlarında hızlı ve etkili yatırım yapabilmesi için finansal esneklik sağlayacak.”

Bu anlaşmayla markanın Belçika menşei ve mirası korunurken, Yıldız Holding, Godiva Belçika pazarına yatırım yapmaya devam edecek. Avrupa’daki merkezini ve Ar-Ge çalışmaları için Mükemmeliyet Merkezi ile çikolata butiklerini Belçika’da muhafaza edecek.



Godiva ikonik tarifleri üzerindeki özel haklarını da koruyarak, şeflerden ilham aldığı ürünlerini geliştirmeyi ve premium markasını tanımlayan Belçika el işçiliğine verdiği önemi de sürdürecek.