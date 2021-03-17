Yıldız Holding, Gözde Girişim'de hisse satışına gitti

Yıldız Holding, Gözde Girişim'in ulusal ve küresel endekslere daha kolay girebilmesi için halka açıklık oranını artırmak amacıyla şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen bölümünü Borsa'da sattı.



Yıldız Holding'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada hissenin yatırım yapılabilirliğine katkıda bulunmak, ulusal ve küresel endekslere girişi kolaylaştırmak için halka açıklık oranını artırmak amacıyla satış yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Bu işlemle birlikte Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranımız 16.03.2021 tarihi itibariyle yüzde 22,784'tür. Gözde Girişim paylarına ilişkin olarak tarafımızca takip eden 6 ay boyunca ilave bir satış yapılmayacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Hisseler 16 Mart 2021 tarihinde 8.23-8.56 lira aralığından satıldı.