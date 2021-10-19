Yılın ilk dokuz ayında 23 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan yapı malzemeleri sektöründe ihracat artışı devam ediyor. Sektörün ihracatı bu yıl ocak-eylül döneminde, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 23 milyar dolar olarak hesaplandı.

Aynı dönemde değerde en yüksek artışa sahip ürün grubu yüzde 68,15 ile demir çelik bazlı ürün grubu oldu. Yılın ilk dokuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,49 milyar dolar ile Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’ı, sırayla Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya takip etti.



EYLÜL’DE YÜZDE 56’LIK İHRACAT ARTIŞI

Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracattaki yukarı yönlü ivmesi eylül rakamlarına da yansıdı. Sektör geçtiğimiz ay 3,2 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre yüzde 56,19 artış anlamına geliyor. Sektör eylülde en fazla ihracatı 217 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdi. Romanya 199 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer alırken, Almanya 194 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.



İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, ihracatta yukarı doğru yükseliş ivmesinin bu ay da devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin potansiyelini sınırlayan en büyük sorununun dış ticaret açığı olduğuna işaret eden Urfalılar, "Sektör olarak 2020’de yaptığımız toplam ihracat 21,8 milyar dolar iken, 2021 ocak-eylül döneminde yaptığımız ihracat miktarı 23 milyar dolar. Bu performansımızı yıl sonuna kadar koruduğumuz takdirde sektör olarak yeni bir ihracat rekoru kırmamız çok yakın." dedi.

