Yoksulluk sınırı 5 bin 400 lirayı aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), mart ayı açlık-yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.



Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1663 lira, yoksulluk sınırının ise 5 bin 416 lira olduğunu belirtti.



Geçen yıl mart ayında açlık sınırı 1481 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 823 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1637 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 331 liraydı.



Martta yaş-sebze fiyatlarının artışa geçtiğine dikkat çeken Türk-İş açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Yaş-sebze fiyatlarındaki artışta, özellikle benzin ve motorine son dönemde gelen zammın etkisinin olduğu pazar esnafı tarafından ifade ediliyor. Geçtiğimiz ay 4.04 TL olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 4.40 TL olarak hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı geçen ay 4.17 TL iken bu ay 4.58 TL'ye yükseldi. Geçen ay 3.67 TL olan meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 3.93 TL'ye yükseldi."



