Yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır?

Yoksulluk sınırı, Türk-İş tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının temmuz ayı sonuçları sonrasında merak edilmeye başladı. Hayat standartlarını belirlemede etken olan yoksulluk sınırı, bir ailenin düzgün yaşayabilmesi için minimum gelir miktarı olarak tanımlanabilir. Peki, yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır?

Yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır?

Yoksulluk sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarıdır. İlk defa 1990 yılında Dünya Bankası tarafından satın alma gücü paritesine göre yoksulluk sınırı günlük 1 Amerikan doları olarak tanımlanmıştır.

Uygulamada ya da algılamada, yoksulluk kavramında olduğu üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında uçurum kabul edilebilecek farklar bulunmakta ve ülkeler bazında sınır rakamlar farklılık göstermektedir.

Neredeyse tüm ülkelerde yoksul olarak yaşayan vatandaşlar bulunmaktadır. Yoksulluk sınırı bu bireylerin durumlarıyla ilgili karar almada ya da yoksulluğun önlenmesi ile ilgili konularda yapılacak çalışmalarda kullanılan bir ekonomik araç oluşturmaktadır.

YOKSULLUK SINIRI NASIL HESAPLANIR?

Yoksulluk sınırının hesaplanması ya da belirlenmesi, genelde normal bir yetişkin bireyin kabul edilebilir bir yaşam sürmesi için bir sene zarfında tüketeceği tüm kaynakların değerinin toplanmasıyla bulunur ve zamanla enflasyon oranında artış arz ederler.

Bu kaynakların en önemlisini yaşamak için kullanılan yerin kirası ya da gideri oluşturmaktadır. Bu yüzden, yoksulluk sınırı ile direkt bağlantılı olan ekonomistler emlak fiyatlarındaki iniş-çıkışları yakından takip ederler.

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