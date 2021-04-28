Yolcu360'ın yüzde 20 hissesi Eksim Holding'e satıldı

Araç kiralama platformu Yolcu360, 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20'si karşılığında Eksim Holding'e bağlı Eksim Ventures'tan 6 milyon dolarlık Seri A yatırımı aldı.

Online gerçekleşen yatırım lansmanında basın mensupları ile bir araya gelen Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak ve Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım, yatırım sonrası için markanın vizyonunu ve büyüme hedeflerini paylaştı.



Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım-Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli

FARKLI SEKTÖRLERE YATIRIM HEDEFİ

Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak, teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirtti.

Eksim Holding’in geleceğin sektörlerine yatırım için geçtiğimiz aylarda kurduğu Eksim Ventures’ın yeni yatırım arayışlarında olduğunu belirten Tivnikli, "farklı sektörlerde de Yolcu360 gibi kendini ispatlamış girişimler ile fonumuzu çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle holdingimizin faaliyet gösterdiği enerji ve gıda sektörlerinde yenilikçi iş modellerine önem veriyoruz. Bu kapsamda bize hız katacağını düşündüğümüz, bu tür yatırımları daha önce profesyonel olarak yapmış ve başarılı olmuş diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapacağız." dedi.



ARAÇ KİRALAMADA YÜZDE 107'LİK ARTIŞ



Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım "Pandemi etkisinde geçen 2020 yılında araç kiralama sayılarında yüzde 107’lik bir artış yaşandı. Misafirlerimizin araç kiralama alışkanlıkları değişti ve kiralamalar yüzde 32 oranında daha uzun süreli olmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

500 MİLYON TL’LİK İŞ HACMİ HEDEFİ

Şirketin, 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçisi varken bu sayının 2020 yılında rekor bir büyüme ile 22 milyon ziyaretçi trafiğine ulaştığını belirten CEO Umut Yıldırım, gelirlerinin de bu sayılara paralel olarak büyüdüğünü ifade etti.

2017 yılında 6 milyon TL olan gelirlerin 2020 yılında 100 milyon TL’ye ulaştığını belirten Yıldırım, 2022 yılında 500 milyon TL’yi aşan bir gelir beklentisi içinde olduklarını söyledi.



