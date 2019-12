Yörük Ailesi, Yörsan markasını yaşatmak istiyor

Teoman Yörük

Teoman Yörük imzalı açıklamada, 50 yıl boyunca öz veriyle, büyük fedakârlıkla, o dönemde hiçbir kuruluştan yardım alınmadığı, öz sermaye ile şirketi büyüterek binlerce ve dolaylı olarak on binlerce kişiye ekonomik katkı sağladığı ve katma değer oluşturan bir marka haline getirildiği ifade ediliyor.



"Bölgenin ve Ülkenin Önemli Bir Değeri Yok Olmak Üzere"

Ancak satışın gerçekleştiği 15 Ocak 2014’ten konkordatonun ilan edildiği Eylül 2018 Tarihine kadar kötü yönetilen, Bölge ve Ülke adına da önemli bir değer olduğu belirtilen YÖRSAN’ın, bu gün gelinen noktada ülkeye tekrar kazandırılması mümkün olmasına rağmen, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.



"Tekrar siz yönetin talebi var"

Açıklamada, Yörük Ailesi olarak sektörün muhatapları olan süt üreticileri, Üretici temsilci birlik ve kooperatifleri, tedarikçiler, lojistik katkı sunan firmalar ve hatta çalışan işçilerin dahi kendileri ile irtibata geçerek bu değer yok olmadan müdahil olmalarına dair talep ve desteklerini ilettikleri ifade ediliyor.



"Çabalarımıza Destek Bekliyoruz"

Kendileri açısından bu desteklerin önemli olduğunu belirten Teoman Yörük, Uygun mali ve finansal koşullar oluştuğunda, şirketin eskisinden daha iyi bir duruma gelecek potansiyeli olduğuna işaret ederek “Biz Süt ürünleri sektöründe 50 yıllık tecrübeye sahip bir aileyiz. Dolayısıyla yaşadığımız mağduriyetimizi ve yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak adına elimizden gelen çabayı harcamaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim” şeklinde açıklamada bulundu.



Basın açıklamasının tam metni:

“Bilindiği üzere 15 Ocak 2014 tarihinde Dubai merkezli bir Fon olan Abraaj Capital Yörsan Gıda Mamulleri AŞ’nin %80’ini satın aldı. %33 olan hissemizin %20’sini şirkette bırakarak azınlık ortağı olduk. 50 yıldır öz veriyle, büyük fedakârlıkla o dönem hiçbir kuruluştan yardım almadan Öz sermayemizle şirketimizi büyüterek binlerce ve dolaylı olarak on binlerce kişiye ekonomik değer oluşturan bu güzide firmamızda hisselerimizin çok büyük kısmını bırakarak ileri seviyelere taşıma hayali içindeyken maalesef tecrübesiz yönetim kadrosuyla 5 yılımızı geçirmek zorunda kaldık. Fakat satış sürecinden itibaren yanlış uygulamalara karşı çıkmamıza rağmen sözümüz dinlenmemiş, söz verilen yönetimsel birliktelikten uzak bir şekilde işten anlamayan profesyoneller getirilmiş ve tüm muhalefet şerhlerimize rağmen, tarafımıza itibar edilmemiş ve maalesef şirket kısa bir süre içinde finansal zorluğa girmiştir.



Bu durumdan dolayı Şirket yöneticileri ve ABRAAJ hisse temsilcileri hakkında Ceza davaları ve birçok davalar ikame etmiş olup davalar halen devam etmektedir.



Şirketin konkordato sürecine girdiği Eylül 2018 tarihinden bu yana içinde bulunduğu durumdan kurtulması için finansal kaynak bulma ve şirket hisselerini satın alma çabalarımız maalesef olumlu sonuçlanmamıştır.



Geldiğimiz noktada devir tarihinde bıraktığımız 74 Milyon dolarlık hisse değerimizin yok olması ile birlikte mağdur olan çalışanlarımız, binlerce süt üreticimiz, lojistik hizmet veren emekçilerimiz ve sayamadığım bir sürü firma mağduru kişiler bu elim olay nedeniyle zarar uğramıştır.



Sektörün muhatapları olan süt üreticileri, Üretici temsilci birlik ve kooperatifleri, tedarikçiler, lojistik katkı sunan firmalar vs. gibi birçok kesimden bizim yapacağımız bir girişime destek olunacağına dair net mesajlar aldık ve alıyoruz. Uygun hukuki, mali ve finansal koşullar oluştuğunda, şirketin eskisinden daha iyi bir duruma gelecek potansiyeli olduğuna inancımız tamdır. Biz Süt ürünleri sektöründe 50 yıllık tecrübeye sahip bir aileyiz. Dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve yeniden yaşanmaması için muhakkak tecrübelerimizden faydalanılması gerekir. Deneme yanılma yaklaşımlarla iş yapıldığında yıkımların çok şiddetli olduğu Yörsan’ın son 5 yıllık tarihinde tecrübe edilmiştir. Sektörün kendi dinamikleri içinde ne yapacağını çok iyi bilen tecrübeli eller bir yana itilip yine aynı şekilde hareket edildiği takdirde tarihin tekerrür edeceği konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bakımdan yeni süreçte hali hazırda hissedar olan kurucu aile ile birlikte hareket edilmesi şirketin devamlılığı ve sürdürebilirliği bakımından temel konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. TEOMAN YÖRÜK”



Yörsan’da son gelişmeler neydi?

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etmişti. Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı. Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı. Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı. “2019 Aralık 10 bugün. Yörsan’dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz” denildi.



2019 yılının Ocak ayında ise Yörsan Gıda'nın Dubaili ana hissedarı için iflas davası açılmıştı.



Balıkesir’in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etmişti. Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı. Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplanmıştı. İşçilerin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada “Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz” denilmişti.



2019 yılının Ocak ayında ise Yörsan Gıda'nın Dubaili ana hissedarı için iflas davası açılmıştı. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörük Ailesi 5 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’ a satmıştı.