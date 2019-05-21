Ramazan Bayramı'nın haziranda gerçekleşecek olması turizm sektörünü de canlandırdı.

Ramazan Bayramı nedeniyle bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarıyla bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından Muğla'nın turizm cenneti ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de rezervasyonlar şimdiden doldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, 9 günlük bayram tatili Yunan adalarına da yaradı. Dünyaca ünlü Rodos adası başta olmak üzere Mikonos, Santorino, Midilli, Kos, Patmos, Simi, Paros, Girit, Zakintos ve Skihatos gibi turistlik adalarında Türklerin ön rezervasyonları nedeniyle yer kalmadı...

Türkiye çıkışlı Yunanistan ve adalarına bilet satışı, konaklama, araç ve çeşitli rezervasyon işlemleri yapan Marmaris'teki bir turizm acentesinin sahibi Sinem Dursun, bayram tatili öncesinde Yunanistan'ın turistlik adalarına kapasitenin üzerinde talep olduğunu söyledi.

Dursun, "Turizm acentelerimize sürekli olarak Yunanistan'ın kapıda vize uygulaması tarihinin ne zaman netleşeceği soruları yöneltiliyor. Yunan adaları, Türk müşterilerin ön rezervasyonlarıyla dolu. Yunan hükümetinin kapıda vize tarihini bir an önce açıklaması gerekiyor. Eğer, kapıda vize tarihi bayram tatili sonrası açıklanırsa birçok turizm acentesi başta olmak üzere Türkler mağdur olacak. Bu mağduriyetin telafisi çok zor olur. Hem Yunanistan ekonomisi için hem d e rezervasyon yaptıran müşteriler için kayıp olur" dedi.

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