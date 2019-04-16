İlişkili Haberler IMF küresel büyüme beklentisini düşürdü

Yunanistan'ın Hükümet Sözcüsü Dimitris Tsanakopoulos ülkesinin IMF'ye olan borcuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

2010 yılında yaşadığı ağır ekonomik krizin etkilerini atlatmaya başlayan Atina hükümeti Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı 9,6 milyar dolarlık borcun 3,7 milyar dolarını erkenden ödemek istiyor. IMF geçen yıl yaptığı açıklamada Yunan ekonomisinin Euro bölgesinde en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu aktarmıştı.



Sözcü Tsanakopoulos'un açıklaması Yunan Maliye Bakanı Öklid Çakalotos'un IMF Başkanı Christine Lagarde'la yaptığı görüşmenin ardından geldi. IMF raporunda, "Yunanistan'daki ekonomik düzelme hem hızlanıyor hem de genişliyor" değerlendirmesini yapmıştı.



IMF'nin borcun erken ödenmesine sıcak baktığı belirtiliyor ancak Atina'nın Avrupalı ortaklarından erken ödeme için onay alması gerekiyor. Yunan ekonomisinin kurtarılmasına yardım eden AB ülkelerinin ve Avrupa Komisyonu'nun erken ödeme seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor.



YUNANİSTAN NEDEN BORCUNU ERKEN ÖDEMEK İSTİYOR?



Yunanistan'ın IMF'ye olan borcunu erken ödemesinin sebebi ise borcundan kaynaklı faiz yükünü azaltmak istemesi. Ülkede 10 yıllık devlet tahvili faizleri yüzde 3,28'e düştü. Bu rakam 2005 yılından beri Yunan tahvil faizlerinin en düşük seviyesi.

Sözcü Tsanakopoulos bir radyo programına yaptığı açıklamada, "IMF kredileri yüzde 5,1 faiz oranıyla oldukça pahalı. Erken ödeme planıyla borç ödemeye harcadığımız parayı azaltıp bu kaynağı toplumdaki ihtiyaç sahiplerine aktarabiliriz" ifadelerini kullandı.

KRİZİN YARALARINI SARMAK YILLAR ALABİLECEK

Ekonomistler, geçen yılı yüzde 2 büyümeyle kapatan Yunanistan ekonomisinde, 2018'de büyüme trendinin sürse de krizin yaralarını sarmanın on yıllar alabileceğini belirtiyor.



Resmi olarak 20 Ağustos 2018'de kurtarma paketi programından çıkan ülkenin 345 milyar euroluk kamu borcu bulunuyor. Yunanistan'ın, bu miktarın yaklaşık 300 milyar euroluk kısmını ise 2060 yılına kadar kreditörlerine ödemesi gerekiyor.



Yunanistan'da kamu borcunun milli gelire oranı, yaklaşık yüzde 180 ile Euro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde bulunuyor.