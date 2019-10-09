Yunanistan Avrupa'nın negatif faizli ülkeleri arasına katıldı.
Yunanistan, yatrımcıların Çarşamba günü gerçekleştirilen ihalede Yunanistan'a 13 hafta borç vermek için para ödemesiyle birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) negatif faizlerinden faydalanan son ülke oldu.
487.5 milyon euroluk (535 milyon dolar) tahvil eksi yüzde 0.02 faizle satıldı.
Bir dönem tahvil piyasalarından dışlanarak Avrupa'daki borç krizi esnasında yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak durumunda bırakılan Yunanistan, yaklaşık dokuz yıldan beri ilk kez bu yıl 10 yıllık tahvil ihracı gerçekleştirmişti.
Euro bölgesinin yanısıra İsviçre'den Japonya'ya dünya genelinde 14 trilyon dolara yakın varlığın eksi faizde olduğu biliniyor...
NEGATİF FAİZ EN ÇOK ALTIN'A YARIYOR