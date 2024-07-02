Yurt dışı çıkış harcı 2024: Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, ne zamana kadar geçerli?

2024 yurt dışı çıkış harçlarına zam gelecek iddiaları sonrasında, güncel ücret tarifesi merak ediliyor. Yurt dışına çıkış yaparken alınması gereken yurt dışı çıkış harçlarıyla ilgili ayrıntılar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklaması sonrasında belli oldu. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harçları ne kadar, ne zamana kadar geçerli?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI NE KADAR?

Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez." ifadelerinde bulundu.