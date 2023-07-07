Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, ne zaman yürürlüğe girecek? IMEI kaydı nasıl yapılır? (2023 IMEI güncel telefon kayıt ücreti)

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Böylelikle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcına zam geldi. Peki, yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kaydı nasıl yapılır?



YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi.

YENİ IMEI KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?



İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.