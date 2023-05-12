Yurt dışında çalışanların ilk tercihi Danimarka

Üniversite mezunu oranının yıldan yıla arttığı, küreselleşmenin dil yeterliliği olan herkesi farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerde çalışma potansiyelini güçlendirdiği son yıllarda, yurt dışında yeni bir yaşama başlamak, Türkiye’deki çalışanların da hayallerini süsler oldu.



Habitat Derneği tarafından gerçekleştirilen Gençlerin İyi Olma Hali araştırması, gençlerin %43’ünün yurt dışına yerleşme isteği taşıdığını gösterirken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uluslararası göç istatistikleri de bu trendi doğruladı. Yurt dışına taşınma süreçlerinde vize danışmanlığı hizmetleri sunan Hangivize.com Kurucusu Erdal Gökhan Güneş, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.



10 ÜLKEDEN 7’Sİ AVRUPA’DA



İş süreçlerinin dijitalleşmesi ve internetin saha zorunluluğu olmayan işleri her yerden yapılabilir hale getirmesi, yurt dışında çalışma, serbest çalışma, freelancer'lık ya da dijital göçebelik gibi trendleri dünya çapında yaygınlaştırdı. Hükümetler, startup vizesi, girişimci vizesi, yatırımcı vizesi, nomad vizesi gibi seçeneklerle ülkelerinde yaşamak ve çalışmak isteyenlere özel çözümler geliştirirken, şirketler de farklı pazarlardan nitelikli çalışanları işe alabilmek için taşınma paketleri oluşturdu.



Vatandaşı olduğu ülkeden başka bir yerde çalışan kişilerle yapılan Expat Insider 2022 araştırmasında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın yurt dışında çalışanlara en iyi iş-yaşam dengesini sunduğunu gösterdi. Yurt dışında çalışmak isteyenlerin tercih ettiği 10 ülkeden 7'sinin ise Avrupa'da olması dikkat çekti.



YURT DIŞINDA ŞİRKET KURMAK DA POPÜLERLEŞİYOR



Yurt dışında çalışmak, yalnızca çalışanlar için değil, girişimciler ve startup sahipleri için de cazip hale geldi. İşini Avrupa'da büyütmek, yurt dışı operasyonlarına başlamak, farklı ülkelerin yetenek havuzlarından ve vergi teşviklerinden yararlanmak isteyen girişimciler, yurt dışında şirket kurmanın yollarını aramaya başladı. Özellikle teknoloji girişimlerine sağladıkları kolaylıklarla Türk girişim ekosisteminin gözdesi olmayı başaran ülkeler arasında ise Estonya, Finlandiya ve Danimarka öne çıktı. Bu ülkeler, girişimci vizesi, startup vizesi gibi farklı vize seçenekleriyle şirket sahiplerinin hem yurt dışında şirket kurma hem de yurt dışına yerleşme süreçlerini kolaylaştırdı. Üstelik bu bağlamda gelişen iş modelleri ve danışmanlık hizmetleri, girişimcilerin farklı ülkelerde şirket kuruluşu ve muhasebe desteği almasını sağladı.



YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İÇİN TERCİH EDİLEN VİZE TÜRLERİ

Yurt dışına göç etmek, iş veya eğitim için yurt dışına taşınmak isteyen kimseler, gidecekleri ülkeyi belirledikten sonra, o ülkede yaşamak ve çalışmak için ihtiyaç duydukları vize ve çalışma izinlerini danışmanlık şirketlerinin yenilikçi iş modelleriyle daha kolay elde edebiliyor. Yurt dışına göç eden kişilerin tercih ettiği vize türleri arasında aşağıdakiler öne çıkıyor:



Startup vizeleri: Yetenekli girişimcilerin büyüme hayallerini gerçekleştirebilmeleri için Danimarka, Estonya ve Finlandiya gibi ülkeler tarafından verilen bu vizeler, kapsamlı bir iş planı sunabilen girişimcilere söz konusu ülkede oturum, çalışma izni gibi avantajlar sağlıyor.

Girişimci vizesi: Finlandiya’da daha önce şirket kurmamış, yenilikçi iş fikrine sahip girişimcilerin hak kazanabildiği bu vize türüne, 18 yaşından büyük her birey başvurabiliyor.

Yatırımcı vizesi: Maddi yeterliliği olan kişilerin taşınmak istedikleri ülkeye kalıcı yatırımlar yaparak yerleşmesine olanak tanıyan bu vize türü arasında ABD tarafından verilen E2 Yatırımcı Vizesi örnek gösterilebiliyor.

Nomad vizeleri: Çekya’nın Zivno, İspanya’nın No Lucrativa olarak adlandırdığı bu vize türü, dijital göçebelerin söz konusu ülkelerde oturma izni alabilmesini sağlıyor. Bu vizeler genelde kişilere o ülkede bordrolu olarak çalışmayı şart koşmuyor.

Pasif gelir vizeleri: Portekiz’in D7 koduyla isimlendirdiği pasif gelir vizesi, yatırım, kiralık mülk, emeklilik gibi yollarla pasif gelir elde eden kişilere 2 yıl oturum izni vermeyi öngörüyor.

ABD Green Card: ABD'de 5 yıl oturma ve çalışma iznine sahip olmaya yarayan Green Card, kişilerin aileleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmesine olanak tanıyor.

