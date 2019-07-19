Yurt dışından geritilen telefondan için ödenen harç tutarı Kasım 2018'de 150 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen harç 1500 liraya çıkarıldı.

Söz konusu karar, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.



Başka bir düzenlemeyle de 2 yılda bir olan yurtdışından getirilen telefonu sisteme kaydetme hakkı 3 yılda bire çıkarılmıştı.



Turkiye'deki her 10 telefondan biri yolcu beraberinde yurtdışından getirilerek sisteme kaydediliyor.

GETİREN KENDİ KULLANMAK ZORUNDA



Daha önce yapılan bir düzenlemeyle de bir telefon kimin pasaportuna kayıtlı ise o pasaportun sahibi üzerine olan telefon hattında kullanılabilecek.



Bu düzenlemeyle başkasının pasaportuna kayıt edilen telefonların kullanılmasının önüne geçiliyor.

15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1111 numaralı kararın 4. maddesine göre yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydı süreci "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla..." diye eklenen bir notla sınırlandırılıyor.

