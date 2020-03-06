Yurtdışı tatiline corona virüs engeli

Çin'den çıkan corona virüs vakası dün itibariyle 82 ülkeye yayıldı. Türkiye'de henüz bir vaka görünmese de sınırımıza kadar dayanan virüse karşı önlem ve tedbirler daha da artırıldı. Türk Hava Yolları (THY) virüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin, Irak, İtalya, Kore ve İran seferlerini karşılıklı iptal etti. Pegasus Havayolları da, 1-16 Mart tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.



EN BÜYÜK İPTAL UMREDE

Dünya seyahat endüstrisinin ciddi oranda etkilendiği virüsten yurtdışı turları düzenleyen seyahat acenteleri de nasibini aldı. Şubat ve mart ayı içinde Uzakdoğu'ya gidecek olan 5 bin kişi paket turunu iptal etti. İtalya'ya uçuşların durmasıyla birlikte de mart ve nisan ayı için planlanan 6 bini aşkın paket tur da iptal oldu. Ancak en büyük iptal Suudi Arabistan'ın umre uçuşlarını durdurmasıyla geldi. Türkiye Seyahat Acenteleri'nden (TÜRSAB) edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'ın kararını açıkladığı 27 Şubat'tan itibaren mart sonuna kadar umreye gitmeye hazırlanan 57 bin kişi seyahat iptali gerçekleştirdi. Tüm bu zorunlu koşullar kapsamında 68 bini aşkın paket tur, acenteler tarafından iptal edilerek ücret iadesi yapıldı.



MÜCBİR SEBEP KARMAŞASI

Önceki gün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın paket turların Corona virüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebileceği açıklaması ise turizm sektöründe itirazlara neden oldu. Corona virüsün uluslararası arenada mücbir sebep olarak kabul edilmediğini belirten turizmciler, Türkiye'de alınacak böyle bir kararın acentelere ciddi zarar vereceğini belirtti. Uçuşların yapılmadığı ve kapıların kapatıldığı noktalarda gerçekleşen tüm paket iptallerinde kesintisiz ücret iadesi yapıldığını vurgulayan turizmciler, ancak farklı noktalarda bu durumun mümkün olmadığını aktardı. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRSAB, hareket tarihine 30 günden az kalan iptal taleplerinde mücbir sebep ileri sürülerek, tur bedelinin tamamının talep edilmesinin hukuka uygun olmayacağını ileri sürdü.

HAVAYOLLARINDA 113 MILYAR $ KAYIP OLABILIR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havayollarında yolcu gelirlerinin 2020 yılı için 113 milyar dolara kadar gelir kaybı olabileceği konusunda uyardı. Açıklamada, hava yollarının corona virüsün yayılımına bağlı 2020'de küresel olarak yolcu trafiği için 63 milyar dolar ila 113 milyar dolar gelir kaybedeceğini açıkladı. IATA önceki hafta salgın yüzünden havayollarının 29.3 milyar dolar zarar edeceğini duyurmuştu.

TÜKETİCİNİN SAĞLIĞI DİKKATE ALINMALI

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, corona virüs gibi riskli durumlarda tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması yönünden değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi. Koçal, "Bir kişi eğer yurtdışına corona virüs göründüğü için gitmek istemiyorsa havayolu firmaları da acenteler de bu karara kolaylık sağlamalı. Kesintisiz iade yapmıyorsa da bilet ya da tatili açığa alma, değişim hakkı gibi uygulamaları devreye almalı çünkü bu keyfi bir talep değil" dedi. Sürecin çözümü için STK'ların bakanlıklarla masaya oturması gerektiğini belirten Koçal, "Tüketici öncelikli olmalı" diye konuştu.

IMF'DEN 50 MİLYAR $ KREDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin corona virüs ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdığını söyledi. Kaynağın 10 milyar doları az gelişmiş, 40 milyar doları ise orta gelirdeki ülkelere harcanacak. Georgieva, "İnsanlar sadece paraları olmadığı için ölmeyecekler. Fonu yeni oluşturduk, fakat sizleri temin ederim ki talepler geldikçe çok çabuk harekete geçeceğiz" diye konuştu.

HSBC'DE CORONA VİRÜS ÇIKTI BİNA TEMİZLENİYOR

HSBC'nin Londra'daki merkezinde bir çalışanın corona virüs testi pozitif çıktı. Banka Canary Wharf'ta bulunan genel merkezinin bir kısmını tahliye etti. Bankanın araştırma departmanında meydana gelen olay sonrası çalışanlar evlerine gönderilirken binada temizlik çalışmaları başladı. Çalışanın yurtdışında virüsün olduğu bir yerden döndükten sonra hafta sonu hastalandığına inanılıyor. HSBC binasında yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.

UÇUŞ İPTALİNDE KESİNTİSİZ İADE

Travelzone Grup Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, uçuş yasağı olan ülkelerde turları iptal ettiklerini ve tüketiciye kesintisiz iade sağladıklarını belirtti. Ancak uçuşun devam ettiği ülkelerde bunu sağlayamadıklarını aktaran Öztürk, "Uluslararası arenada corona virüs mücbir sebep olarak görülmedi. Hal böyle olunca sigorta firmaları acentelerin zararını tanzim etmiyor. Havayolu firmaları ve oteller de bir ayın altındaki iade talebinde kesinti yapıyor. Biz de bunu tüketiciye yansıtmak durumundayız" dedi. Bakan Pekcan'ın mücbir sebep açıklamasının ardından iade talebinin arttığını anlatan Öztürk, Turizm Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini ekledi.

İLERİ BİR TARİHE ERTELİYORUZ

Jolly Tur Yurtdışı Turlar Müdürü Tolga Tekin, son 2 gündür tatilcilerden çok yoğun iptal talebinin geldiğini söyledi. Tekin, "Biz İtalya için tura bir hafta da kalmış olsa kesintisiz iade sağlıyoruz. Ancak Bakan Pekcan'ın mücbir sebep açıklamasına dayanarak tatilci Fas veya Balkanlar turu için de kesintisiz iade istiyor. Bunu sağlamamız imkânsız" dedi. Tatilcilere ileri tarihe erteleme gibi alternatifler sunduklarını aktaran Tekin, çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını kaydetti. Bakan Pekcan'ın açıklamasının sektörü olumsuz etkilediğini anlatan Tekin, "Önümüzdeki dönem için satışlar yüzde 90'lara varan oranlarda düştü" diye konuştu.

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