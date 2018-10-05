Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre, 2018 yılı ocak-eylül döneminde yaklaşık 646 milyon doları taze meyve, 465 milyon doları narenciye ve 423 doları da taze sebze olmak üzere toplam 1,53 milyar dolar değerinde yaş meyve sebze ihracatı yaptı. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. 2017 yılının 9 ayında 1,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilmişti.



Ürün bazında incelendiğinde değer olarak en fazla ihracat domateste yapıldı. Domatesi sırasıyla limon, kiraz-vişne, mandarin, portakal, biber, şeftali, üzüm, elma ve greyfurt takip etti. Nar, kayısı, incir, kabak, çilek, hıyar-kornişon, erik, karpuz, armut ve patates de ihracat değeri olan ürünler olarak sıralandı.



9 ayda 218 milyon 276 bin 416 dolarlık domates, 209 milyon 914 bin 126 dolarlık limon, 161 milyon 688 bin 125 dolarlık kiraz-vişne, 110 milyon 74 bin 303 dolarlık mandarin, 91 milyon 129 bin 980 dolarlık portakal, 90 milyon 586 bin 278 dolarlık biber, 87 milyon 430 bin 932 dolarlık şeftali ihracatı yapıldı.



Ayrıca, 87 milyon 263 bin 137 dolarlık üzüm, 74 milyon 983 bin 536 dolarlık elma, 54 milyon 293 bin 164 dolarlık greyfurt, 48 milyon 821 bin 355 dolarlık nar ve 41 milyon 117 bin 925 dolarlık kayısı ihracatı gerçekleştirildi.



EN ÇOK İHRACAT RUSYA'YA



Yaş meyve sebze grubunda ihracatın yüzde 27'si Rusya Federasyonu'na yapıldı. Rusya'yı sırasıyla Almanya, Irak, Romanya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Polonya, Beyaz Rusya ve Hollanda takip etti. Gürcistan, Suriye, Sırbistan, Birleşik Krallık, İsrail, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Fransa ve Avusturya da yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkeler arasında yer aldı.



Ocak-eylül döneminde Rusya'ya 416 milyon 894 bin 456 dolarlık, Almanya'ya 169 milyon 877 bin 272 dolarlık, Irak'a 160 milyon 573 bin 158 dolarlık, Romanya'ya 121 milyon 589 bin 82 dolarlık ve Ukrayna'ya da 71 milyon 825 bin 545 dolarlık ürün gönderildi.



1 KİLOLUK SEBZE MEYVE İHRACATININ DEĞERİ 0,55 DOLAR



Ocak-eylül döneminde miktar olarak 2 milyar 773 milyon 802 bin 969 kilogram yaş sebze ve meyve ürünü ihracatı gerçekleştirildi. 1 kilogramlık ihracatın değeri de yaklaşık 0,55 dolar olarak belirlendi.

EYLÜL'ÜN ZAM ŞAMPİYONU DOMATES