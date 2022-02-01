Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için YUVAM hesabının ayrıntıları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurtdışında yaşayan vatandaşlar için YUVAM hesabının ayrıntılarını açıkladı.

TCMB tarafından 'Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)' hesaplarına ilişkin, "Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir" açıklaması yapıldı.



TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde 'Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)' hesaplarının açılmasına karar verildiği belirtildi.

KİMLER TEŞVİKTEN YARARLANABİLECEK?

Açıklamada şunlar yer aldı:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi, bu tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların ülkemiz ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanması amacıyla; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir."

EN AZ 3 AY VADELİ OLARAK AÇILABİLECEK

YUVAM hesaplarının 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabileceği ve hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabileceği belirtildi.

YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacağını belirten Merkez Bankası, YUVAM hesaplarına ilişkin tebliğ ve uygulama talimatının, bankanın internet sitesinde yayınlandığını belirtti.