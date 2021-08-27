Yüz yüze eğitim başlamadan kira fiyatlarında artış başladı

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

Dün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı yeni kesinleşsede özellikle 'öğrenci şehri' olarak bilinen birçok ilde kira fiyatlarında artış başladı.

2020'nin Mart ayında corona virüs vakalarının başlamasıyla öğrenciler evlerine döndü ve genellikle öğrencilerin kaldığı evler boş kaldı. Henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadığı için öğrencilerin ev ve yurt arayışı başlamasa da emlak piyasası hareketlendi.

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik DHA'ya yaptığı açıklamada yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehirde kira fiyatlarının yüzde 40 arttığını söyledi. Peki diğer şehirlerde durum nasıl?

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ve Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Şeref Sağlam, kendi illerindeki son durumu ntv.com.tr'ye anlattı.

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, burada diğer illerdeki kadar büyük bir artış yaşanmasa da fiyatlarda yüzde 20-25 civarında bir artış olduğunu söyledi. Hacıoğlu, "Tabii bu artışın tek sebebi aslında yüz yüze eğitim değil. Pandemi olduğu için yeni konut yapılmadı. Suriyeliler, Afganlar gibi mültecilerin de kiralık evlere talep göstermesi nedeniyle ev sahipleri kiraları artırdı" dedi.



"İZMİR'DE YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ OLDU"



30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaşın kiralık evlere yöneldiğini söyleyen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, "Evleri yıkılan insanların evlerinin yapılması en az 2-3 yıllık bir süre. Bu nedenle burada sektör hareketlenince, kiralarda yaklaşık yüzde 50 kadar artış oldu" açıklamasını yaptı.



Evleri yıkılan bölgelerdeki vatandaşların eşyaları olmadığı için genellikle 1 artı 1 evlere yöneldiğini belirten Güleroğlu, "İzmir'de 9 tane üniversite var. Yaklaşık 500 bin belki de daha fazla öğrenci gelecek buraya. Bu evlere talep daha da artacak. Daha önce en fazla 1.100 lira olan evler şu an 1.700-1.800'den başlıyor. Özellikle okul bölgelerindeki öğrenci evleri bu durumda" diye konuştu.



İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu

Uzaktan eğitim ve evden çalışma etkisiyle sayfiye yerlerinde evi olan insanların oralarda yaşamaya başladıklarını da vurgulayan Güleroğlu, özellikle Çeşme, Alaçatı gibi bölgelerde aylık ev kirasının 30-35 bin liraya kadar çıktığını söyledi.



AİLELER YURTLARA YÖNELDİ



Hem uzaktan eğitim hem de deprem nedeniyle üniversitelere yakın bölgelerde de yeni konutlar üretilmediğini kaydeden Güleroğlu, "Özellikle İzmir Buca'da üniversite ekonomisi diye bir ekonomi vardı. Öğrenciye göre ev yapmayı müteahhitler durdurdu. Bu yüzden şimdi birden talep artınca fiyatlar da arttı" değerlendirmesinde bulundu.



Hem ailelerin hem de ev sahiplerinin dönem ortasında tekrar uzaktan eğitime geçilmesinden de endişe duyduklarını söyleyen Güleroğlu, "Yüz yüze eğitim bugün, yarın durdurulursa 'ben bir yıllık kira kontratı yaptım, bir yıllık kiramı ödemek zorundayım' gibi bir endişe de var. Bu yüzden ailelerin çoğu yurtlara yerleştirme derdinde çocuklarını. Ya da burada eskiden 1 artı 1 evler olmadığı için 3-4 öğrenciyi bir araya getirirdik, daha büyük evlerde. Yine buna bir yönelim var. Bazı ev sahipleri de 6 aylık gibi kısa dönem kontratlar yapma isteğinde bulunabiliyor" dedi.



"1.500 LİRA OLAN APARTLAR 2.500 LİRAYA KADAR ÇIKTI"



Kira artışı yaşanan illerden birisi de Antalya. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Şeref Sağlam yüz yüze eğitim kesinleşmeden ev sahiplerinin kiraları artırdığını söyledi. Buna göre okul bölgesinde bulunan apart dairelerde 1.000 lira olanlar 1.500-1.600 liraya, 1.500 olanlar da 2.500 liraya kadar çıktı.



Sağlam, "Akdeniz Üniversitesi etrafındaki mahallelerde bulunan binaların yüzde 90'ı apart şeklinde öğrenciler için yapılmıştı. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim bittiği için buraya yapılan apartlar tamamen boş kaldı. Burası denize uzak olduğu için yerli ya da yabancı turistlere de verilemedi. Kontratlarda sezonluk yapılıyor, yani okulların açık olduğu iki dönem boyunca. Ama pandemi tekrar gündeme gelirse ve okullar tekrar uzaktan eğitime geçilirse de buralarda mağduriyet yaşanacak. Bunun için de öğrencileri böyle bir durumdan koruyacak düzenlemeler yapılması lazım" dedi.

ayse.cinar@ntv.com.tr