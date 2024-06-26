Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre 65 yaş aylığı ücreti

Zamlı 65 yaş aylığının ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren 65 yaş aylıklarına da zam yapılacak. Peki, 2024 temmuz ayında 65 yaş aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?



ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?



Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.



65 yaş aylığı ise şuan 3504,84 lira olarak ödeniyor.



65 yaş aylığının memur zammı sonrasında 4205,80 liraya yükselmesi bekleniyor.