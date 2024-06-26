Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre 65 yaş aylığı ücreti

Zamlı 65 yaş aylığı, 2024 memur maaşı temmuz zammı öncesinde 65 yaş üstü birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alacak olan memurların alacakları zam oranı, enflasyon tahminleri sonrasında netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen 65 yaş aylığı da zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2024 65 yaş aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2024 memur maaşı temmuz zammına göre 65 yaş aylığı ücreti

Zamlı 65 yaş aylığının ne kadar olacağıyla ilgili araştırmalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren 65 yaş aylıklarına da zam yapılacak. Peki, 2024 temmuz ayında 65 yaş aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

65 yaş aylığı ise şuan 3504,84 lira olarak ödeniyor.

65 yaş aylığının memur zammı sonrasında 4205,80 liraya yükselmesi bekleniyor.

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı)

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı)

İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti

İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)

Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...