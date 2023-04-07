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Zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri)

Zamlı bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı, Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala emekliler tarafından sorgulanıyor. EYT düzenlemesi ile emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşların da yararlanacağı bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri belli oldu. Peki, zamlı emekliye bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri)

Emekliye bayram ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alanların ikramiyeleri belli oldu. Peki, emekliye zamlı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (2023 emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri) - 1

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?

Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi alma hakkı da kazanacaklar.

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