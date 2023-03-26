Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023 zamlı emekli maaşı ödeme günleri)

Emekli maaşı ödeme günleri, en düşük emekli aylıklarının zamlanmasıyla birlikte merak ediliyor. En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, emekliler en düşük 7 bin 500 lira maaş alacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?



ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.



Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşlarında bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.



﻿EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YASALAŞACAK?



Emekli maaşı düzenlemesinin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.



AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı düzenlemesine ilişkin çalışma başlattı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yasal düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ediyoruz" dedi. SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ



En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, emekli maaşı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Emekli olan vatandaşlar SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre maaş günlerini öğrenebiliyor.



İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri. 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.