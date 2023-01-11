Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? (2023 memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri)

Binlerce memurun ve emeklisinin merakla beklediği zamlı maaş farkları için geri sayım başladı. 2023 yılında memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, maaş farklarının hesaplara ne zaman yansıyacağı merak ediliyor. İşte o tarih.



ENFLASYON FARKIYLA BİRLİKTE YÜZDE 30'LUK ZAM



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak.



Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 30 zam alacağını açıkladı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?



Zam açıklamaları ardından enflasyon farkının yatacağı tarihe yönelik araştırmalar başladı.



Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.