Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı

Yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne kadar olduğu, Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Peki, zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti.



Bu kapsamda;



Yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.