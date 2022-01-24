Zeray İnşaat, Zeray Esil Kartepe projesini hayata geçiriyor

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında konumlanan Zeray Esil Kartepe, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, ayrıcalıklı bir yaşamın kapısını açıyor.

İstanbul'a 45 dakika mesafede yer alan proje, 16 blokta 501 daireden oluşuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan ve 1+1’den 4+1’e kadar olan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişiyor.



Kartepe'de yükselen proje, şehir hayatının karmaşasından uzak, stressiz bir yaşam için her türlü ayrıntının düşünüldüğü, gökyüzüyle dost, az katlı, yatay mimari özellikleriyle tasarlandı.



TESLİMLER TEMMUZ 2023'TE



Proje lansman toplantısında konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, mimari tasarımını FE Mimarlık’ın üstlendiği, doğayla iç içe Zeray Esil Kartepe, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulduğunu belirterek: "Toplam 16 bloktaki proje, bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 501 daireden oluşuyor" diye konuştu.

Projede, dairelere özel yüzme havuzları yer aldığına dikkat çeken Zeki Zeray, "Özel eğlence ve oyun alanı, sinema-TV odası, tenis ve basketbol sahaları, fitness salonu, pilates odası, yoga alanı, squash, kickboks, bilardo, tavla, langırt oyun konsolları, yürüyüş ve hobi alanları gibi çeşitli donatılara sahip. Kartepe Kayak Merkezi'ne 15 dakika uzaklıkta bulunan proje, zorluk derecelerine göre farklı pistlerle kayak ve snowboard severleri bekliyor" dedi.

Proje, İzmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar'a komşu konumda yer alıyor. Öte yandan dairelerin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

EN AZ 8 MİLYAR TL HEDEFLENİYOR



Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç ise, üretim ve büyüme hedefi olarak 2025 yılına kadar maddi değeri yıllık ortalama 1 milyar 500 milyon TL ve beş yılın sonunda ise toplam ciro en az 8 milyar TL olacak şekilde üretim hedeflediklerini bildirerek "Zeray Esil projesi 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planlama kapsamında başlatılan ve ulusal projeler üretme gayemizi pekiştiren önemli bir proje özelliğindedir" dedi.