Zeray’dan mega proje: Zeray Grande Anatolia

Ayhan, "Özellikle tasarımıyla ses getirecek bu proje bugüne kadar ezberleri bozduğumuz gibi yine çok nitelikli ve çok donanımlı özel bir proje olacak. Projede ihtişam hissi uyandıran lüks donatılar, Zeray zarafeti ve mimari çizgisiyle buluşacak." dedi.

Projelerimizi üretirken arsa seçiminden, mimari tasarımına uzanan her süreci dünya mimari ekollerini yakından takip ederek, uluslararası arenada taktir gören, vizyon sahibi tasarımlarla oluşturduklarını dile getiren Ayhan, yaklaşık 2500 adet, tek etapta gerçekleşecek olan , iddialı bir konut sayısına sahip mega proje Zeray Grande Anatolia ile adeta yeni bir yaşam merkezi kuracaklarını 15.07.2023 tarihi itibariyle ön satış ve proje katılım sürecine başlayacaklarını iletti.



LOKASYON AVANTAJI İLE DİKKAT ÇEKİYOR!



Zeray Grande Anatolia, gerek İstanbul gerek Kocaeli için özellikle orta ve üst düzey segmentin gözdesi olacak bir konumda bulunuyor. Projenin İstanbul'u kuşatan bu eşsiz konumu, hem yaşamak isteyenler hem de yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Bölgenin yaşam ve yatırım potansiyelini yükseltme mottosuyla ve adeta iki şehri kucaklayan muhteşem konumuyla geniş bir kitleye hitap edecek proje için Zeray İnşaat, bütün ekibi ile yoğun bir şekilde çalışıyor.



Zeray İnşaat'ın uzmanlığı ve titiz çalışmasıyla hayata geçirilecek Zeray Grande Anatolia, İstanbul ve Kocaeli’nin yanı başında yaşamak ve yatırım yapmak isteyenlere benzersiz bir fırsat sunuyor. Yaşamın ve yatırımın kapılarını Marmara’nın doğusunda aşıklar tepesinde aralamak isteyenler Zeray Grande Anatolia'ya şimdiden büyük ilgi gösteriyor.



15. yılında, 47. projesine imza atacak olan Zeray , yıl sonuna kadar 50. projesini hayata geçirmeyi yatırım planlarına dahil etti.