Zeybek oynayan i-toys robotları yoğun ilgi görüyor

Çocukları bilgisayar, tablet ve cep telefonlarındaki oyun bağımlılığından kurtararak, onları gerçek hayatta dokunabilecekleri ve istedikleri gibi yönlendirebilecekleri teknolojilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirten AB Plus Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, "Bu yeni nesil akıllı oyuncakların, çocuklarının gelişimine büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Dünyada bizim i-toys projemizi diğer emsallerinden ayıracak en temel konu, bu projeyi apple store gibi çok iddialı bir platform üzerine inşa ediyor olmamızdır. Tek fonksiyonlu olarak değil, sürekli yenilenebilir, değiştirilebilir ve programlanabilir oyuncaklar tasarlıyoruz. Oyuncaklar, i-toys city’den indirilebilecek binlerce uygulama ile farklılaştırılabiliyor" dedi.



i-toys robotlarını, bir taraftan en iyi mekaniğe ve dayanıklılığa sahip robotlar olarak tasarlarken, diğer taraftan nasıl daha akıllı hale getirileceği üzerinde çalıştıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

“İşin en kolay tarafı, insansı robotları dizayn etmektir ve büyük çoğunluğu Çin ve Uzakdoğu’da olmak üzere yüzlerce üretici firmanın, binlerce humanoid robot oyuncak örneği bulunuyor. Esas zor olan, robotlara hükmetmenizi sağlayacak teknolojileri üretmek ve onlara gerçek-zamanlı olarak hareketleri taklit ettirebilmek. Zeybek oyunu, üstünlüklerimizi göstermemiz için çok iyi bir oyun oldu. Gelecek yıl, i-toys robotların üretimini, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Adem Ceylan Anadolu Meslek Lisesi’nde öğrenciler ile birlikte gerçekleştireceğiz. Onları hem yetiştireceğiz, hem de bu üretimin bir parçası haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.

