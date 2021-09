Zeytinburnu'ndaki tekstilcilerin 2021 ihracat hedefi 2,1 milyar dolar

Zeytinburnu'nun; tekstil merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini, her geçen gün ismini yurt dışında duyurmaya başladığını ifade eden Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (ZETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sartık, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve benzeri yerlerde büyük üretim fabrikası olan şirketlerin Zeytinburnu'nda satış ve pazarlama için şubesinin yer aldığını söyledi.



Sartık, Zeytinburnu'nda genelde örme kumaş üreticilerinin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Örme kumaşa bağlı hazır giyimciler burayı üs haline getirmiş durumda. Çocuk giyiminden kadın pijamalarına, iç çamaşırından geceliğe ve eşofman takımlarına kadar örme kumaşa ve hazır giyime dair hemen her şeyin bulunduğu ilçemizde, tüm konfeksiyon ürünlerine de ulaşılabiliyor" dedi.



Zeytinburnu'nda yer alan 4 bin işletmede 40 bine yakın çalışan bulunduğunu aktaran Sartık, "Tekstil ve hazır giyim sektörünün çok önemli bir paydaşıyız. İlçemizde deri sanayisinin de ciddi faaliyetleri bulunmaktadır. Bu iki sektör nedeniyle Zeytinburnu'na her gün ilçe dışından gelen çalışan ve müşteri sayısı dönem dönem 200 binleri bulmaktadır" diye konuştu.



"ÇALIŞAN SAYISININ 50 BİNLERE ULAŞMASI BEKLENİYOR"



Mustafa Sartık, Zeytinburnu'nda tekstil faaliyetinin çok eskilere dayandığını, 1985'te kumaş, 1990'larda da hazır giyim imalatının başladığını anlattı.



Türkiye'de üretilen pijama, iç çamaşırı, eşofman takımları gibi örme kumaş ürünlerinin yüzde 70'inin Zeytinburnu'ndan ülke geneline ve yurt dışına pazarlandığını aktaran Sartık, ilçede yeni iş yeri ve mağaza açmak için çok talep olduğunu, çalışan sayısının 50 binlere ulaşmasının beklendiğini söyledi.



Sartık, yeni işletmelerin açılması için zaman zaman yer bulunamadığını, bu konuda çalışmalarını sürdürdükleri kaydetti.



"İHRACATTAKİ ARTIŞ YÜZDE 10'LARDA OLACAK"



ZETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sartık, ilçedeki firmaların bu yıl 2,1 milyar dolarlık hazır giyim ve kumaş ihracatı yapmasının beklendiğini, 2020'ye göre ihracattaki artışın yüzde 10'larda olacağını söyledi.



Sartık, en çok ihracatı kumaşta Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan, Fas, Cezayir, İtalya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştirdiklerini, hazır giyimde ise Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile Körfez ve Orta Doğu coğrafyasının öne çıktığını bildirdi.



Diğer ülkelere yönelik satışlarda lojistik ve yüksek vergi sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldıklarını ancak bu problemlerin bavul ticaretiyle aşıldığını belirten Sartık, ilçeden yurt dışına çok ciddi bavul ticareti olduğunu söyledi.

İlçede hem kumaş hem de hazır giyim sektörlerinin bir arada faaliyet gösterdiğini, hem ürünün hem de ham maddenin aynı bölgede bulunduğunu belirten Mustafa Sartık, cari fazla veren tekstilde de bilim kurulu oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi ve katı kurallar konulması gerektiğini söyledi.