Küresel ticarette korumacılık dalgası yayılıyor. ABD ve Çin arasında yaşanan ve giderek alevlenen ticaret savaşının ardından yeni bir cephe daha açılıyor.



Milliyet gazetesinin haberine göre ABD şimdi de, Avrupa Birliği (AB) menşeli zeytinyağı, peynir ve çeşitli içkilere ek gümrük vergisi getirip getirmemeyi değerlendiriyor.



Bu yaz boyunca gelişen süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ülkelerinden ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirme düşüncesinin iki nedeni var.



İlki Amerikalı havacılık devi Boeing'in Avrupalı rakibi Airbus'ın sübvanse edildiği iddiaları. Diğeri ise temmuz ayında Fransa'nın Amazon ve Facebook gibi Amerikan teknoloji devlerine yüzde 3 vergi getirmesi.



Konu ağustostaki G7 zirvesinde çözümü kavuşmuş gibi görünse de, ABD'nin sadece Fransa'dan gelen ürünleri vergi kapsamına alması da olası.

TÜRKİYE İHRACATINI ARTIRDI

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin bazı üyeleri AB zeytinyağına getirilecek ek vergi nedeniyle talebin karşılanamayacağı ve fiyatların fırlayacağı uyarısında bulundular.



ABD'nin aralarında zeytinyağının da olduğu 21 milyar dolar tutarında AB menşeli ürüne yüzde 100 civarında gümrük vergisi getirmesi mümkün.



ABD, AB'den zeytinyağı almazsa zeytinyağı talebinin 100 bin tona denk gelen yüzde 30'luk kısmı karşılanamayacak. ABD'nin kendi üretimi ise zeytinyağı talebinin sadece yüzde 5'ini sağlıyor.



ABD ve AB arasında yaşanacak bir zeytinyağı gerginliği', Türkiye'nin lehine bir sonuç da doğurabilir. Bilindiği gibi, ABD Türkiye'den en çok zeytinyağı ithal eden ülkelerden biri. Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının yüzde 60'ından fazlası İspanya ve ABD'ye yapılıyor. Türkiye, 2017/18 döneminde en fazla zeytinyağı ihracatını 19 bin 388 ton olarak ABD'ye gerçekleştirdi.



ABD, kendi içinde üretimi sınırlı olmasına karşılık, sağlık açısından faydaları nedeniyle son yıllarda zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmaya büyük önem veriyor.