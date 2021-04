Zeytinyağının ilk hasattan sofraya gelene kadar olan eşsiz serüveni

142 yıllık uzman zeytinyağı markası Komili, 23. Ayvalık Zeytin Hasadı’nda “Zeytinyağına Takıntılı Şefler” ile Ayvalık’ta bir araya geldi.

Türkiye’nin ilk zeytin hasadı belgeseli; “Zeytinyağına Takıntılı Şefler”, iş duayenleri ve sektörün uzman isimlerinin eşsiz aidiyet duygusuyla birleşti.

Belgesel; şefler; Elif Edes Tapan, Danilo Zanna, Fatih Tutak, Ömür Akkor, Somer Sivrioğlu ile hem Ayvalık’a hem de zeytinyağına olan tutkularından her fırsatta bahseden başarılı iş insanları; Muhtar Kent, Şerif Kaynar ve Madra Ailesi’nin rehberliğini sunuyor.



İş insanlarının ve Bunge Gıda Ülke Lideri Turgut Yeğenağa`nın katkılarıyla, benzerini hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz bu belgeselde; Ayvalık’ın en eski zeytin üreticilerinden Madra Ailesi, Ayvalık tutkunu Şerif Kaynar ve Muhtar Kent’in çok değerli aktarımları yer alıyor.



Doğanın bize sunmuş olduğu bu değerli altın sıvının, değerli iş insanlarının, şeflerin ve profesyonellerin tecrübeleri ile birleştiği “Bir Zeytin Hasadı Hikayesi” tüm detayları ve etkileyiciliğiyle geleceğe ışık tutuyor. Toplamda 45 dakikalık bir anlatıma sahip olan film, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren Komili Zeytinyağı Youtube kanalından izlenebilecek; https://youtu.be/XPL9ylbK0Ro

Zeytinyağının Keyifli Yolcuğuna Tanık Olacaksınız



Ayvalık’ın coğrafi güzelliklerinden, kültürüne, tarihine, dünya zeytinyağı üretimine katkılarına kadar her şeyi, izleyicinin beğenisine sunan belgeselde, hasat zamanının eğlenceli yanlarıyla keyiflenip, birlikte şeflerimizin öğretici tecrübelerinden faydalanıyoruz.



Zeytinyağına Takıntılı Şefler’in, bölgenin eşsiz manzaralarının içinde degüstasyonlar, online workshoplar yaptığı, onların zeytinyağına ve Ayvalık’a dair yorumlarını duyacağınız, festival filmi tadındaki belgesel, bölgenin ve zeytinyağının tanıtımına katkı sağlıyor.



Geçmişten geleceğe bir rehber niteliğinde hazırlanan belgesel, farklı bölümlere ayrılarak, ilgilendiğiniz kesitleri izleme imkanı da sunuyor. Degüstasyon, Workshop, Röportajlar, Hasat ve Anıt Ağaç özelinde ayrışan belgesel merak ettiklerinize daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. İş duayenleri; Muhtar Kent, Şerif Kaynar ve Madra ailesi üyelerinin söyleşileri için ayrı bir bölüm, Danilo Zanna’nın degüstasyonunu (zeytinyağı tadımı) için ayrı bir bölüm, Anıt Ağaç projesi ile ilgili merak ettikleriniz ve dahası için ayrı bir bölüm, hasat alanındaki keyifli anlar içinse ayrı bir bölüm izleyebileceksiniz.



Muhtar Kent: “Zeytin Ağacı Olmayan Yerde Yaşayamam”



Dünyaca ünlü, başarılı iş insanı Muhtar Kent ise, dış pazarda kendine hak ettiği yeri bulamayan “Türk Zeytinyağı”nın sektörde kendini öne çıkaracağı alternatif yolları anlattı.



Madra Ailesi: “En Eski Zeytin Üreticilerinden”



Üç nesildir zeytinyağı üretimi ve ticareti ile uğraşan Madra Ailesi’nden zeytinyağının tarihçesini ve Ayvalık zeytinyağının nasıl daha bilinir hale getirileceğini dinliyoruz. Bunun yanında, her yıl Ayvalık’ta heyecanla beklenen hasadın, bölgedeki turizme katkısından da bahsediliyor.



Şerif Kaynar; “Beni Rusya’da Değil, Zeytin Ağacı Olan Yerde Arayın”



Büyük bir Ayvalık tutkunu olan “CEO avcısı” Şerif Kaynar, zeytinyağı, Ayvalık ve Barbara tutkusunu samimi bir dille aktarıyor. Sahibi olduğu La Maison de Barbara ile sanata ve sanatçılara verdiği destekten içtenlikle bahsediyor. Ayvalık zeytinyağının nasıl daha bilinir olacağı konusundaki fikirleri ise nesillere rehberlik niteliği taşıyor.



“Bir Zeytin Hasadı Hikayesi”



Yönetmen koltuğunda başarılı isimlerden Erol Civan’ ın bulunduğu belgeselin yapımcılığını Senem Çapa Marketing Communications üstlendi. Geleceğe bir rehber niteliğinde olan bu belgesel, Ayvalık’ın genel tarihçesi ile başlıyor. Bunge Ülke Lideri Turgut Yeğenağa’nın Komili markasının ülkemiz için zeytinyağı kültürünü geliştirme çabaları hakkında bilgi vermesinin yanında, açık zeytinyağındaki sıkıntılar, şeflerin hasat alanındaki etkinlikleri, zeytinyağı degüstasyonu (zeytinyağı tadımı), ‘Gözümüz Gibi Bakıyoruz’ projesi gibi birçok konuyu içeriyor.





“Zeytinyağına Takıntılı Şefler”



Zeytinyağına Takıntılı Şeflerimiz; Elif Edes Tapan, Danilo Zanna, Fatih Tutak, Ömür Akkor ve Somer Sivrioğlu, zeytinin ve zeytinyağının geçmişten gelen ve günümüze uzanan kültürüne ışık tutarak, zeytinyağına olan takıntılarını aktardılar. Belgeselde yer alan şeflerimiz için zeytinyağı kültür, aile ve vazgeçilmez bir mahsül…



“Zeytin Kültürdür”



Somer Sivrioğlu: “Zeytinyağına takıntılıyım çünkü zeytin kültürdür. Tüm kadim medeniyetlerin ortasında yer alır zeytin… Zeytin, barıştır. Bir şef olarak benim için de lezzettir. Zeytin ve zeytinyağı benim vazgeçilmezim.”



“Zeytinyağı Hem Sağlık Hem Ailedir”



Ömür Akkor: “Zeytinyağına takıntılıyım çünkü zeytinyağı benim için hem sağlık demek hem aile demek. Aile demek çünkü Uzun Efendi yani dedemin zeytin bahçelerinde büyüdüm. Sağlık demek; bebektik cildimizi zeytinyağı ile ovarlardı, midemiz ağrırdı bir kaşık zeytinyağı içerdik. Kulakta bir ağrı varsa bir damla zeytinyağı damlatılırdı. Zeytinyağı bizim için hayat demek, sağlık demek, aile demek, her şey demek.”



“Zeytinyağı Mutfağın Özüdür”



Danilo Zanna: “Zeytinyağına takıntılıyım çünkü zeytinyağı mutfağın özüdür.”



“Bu Toprakların Vazgeçilmez Ürünü”



Fatih Tutak: “Zeytinyağına takıntılıyım çünkü benim mutfağım ve bu toprağın vazgeçilmez ürünü zeytinyağı.



“Yaptığım Yemeklerin Hafızlarda Kalıcı Olmasını İstiyorum”



Elif Edes Tapan: “Zeytinyağına takıntılıyım çünkü yaptığım yemeklerin hafızalarda kalıcı olmasını istiyorum. Nasıl ki, toprağın hafızası var, zeytinyağı ile yapılmış güzel bir yemek de sizlerin hafızasında yer etsin istiyorum.”