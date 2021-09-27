Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma verecek

Rekabet Kurulu, salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 27 Ekim'de yapılacağını duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rekabet Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.



Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir.



Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."



5 ZİNCİR MARKET İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ



Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri görevlendirildiğini açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada fahiş fiyatlar konusuna değinmiş ve şunları söylemişti;



"Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor."

